Sedem filmových noviniek, ktoré vás vo februári dostanú do kina

Bratislava 2. februára (OTS) - Vychutnajte si snímky na veľkom plátne aj v špeciálnych formátoch SUPERSCREEN a 4DX s obľúbenou Pepsi, voňavým popcornom či nachos. Stačí si len vybrať z bohatej februárovej ponuky.Od 1.-20. februára môže so Cinema City zažiť rande ako z filmu každý z vás. Stačí sa zapojiť do valentínskej hry na www.randeakozfilmu.sk , otestovať sa ako dobre poznáte svoju polovičku, prí-padne, ak ste single, nájsť si partnera na rande v kine a hrať o viac ako 9000 výhier.Február odštartujeme premiérou filmu o nebezpečnom asteroide, ktorý zmení obežnú dráhu Mesiaca. Ten sa rúti priamo na Zem a svet sa tak ocitá na pokraji zničenia. Vo veľkolepom sci-fi filme Moonfall od majstra akčných trhákov Rolanda Emmericha sa tak vesmírna posádka na čele s bývalou astronaoutkou Jo Fowler (Halle Berry) vydáva na záchrannú misiu s jasným cieľom. Odvrátiť zánik ľudstva a zachrániť našu planétu. Jo však dôverujú len dvaja ľudia, kozmonaut Brian Harper (Patrick Wilson) a konšpiračný teoretik K. C. Houseman (John Bradley). Nepravdepodobná trojica hrdinov sa vydáva na svoju poslednú misiu do vesmíru. Zanechajú za sebou všetkých, ktorých milujú, len aby zistili, že náš Mesiac nie je tým, čím sa zdá. Napínavé odhalenie si budete môcť pozrieť v kinách Cinema City už od 3. februára 2022. Keď chcete viac, film si môžete vychutnať aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN alebo sa ponoriť do deja filmu a stať sa súčasťou príbehu v 4DX Dvadsaťpäť rokov po tom, ako pokojné mestečko Woodsboro šokovala séria brutálnych vrážd, si niekto neznámy znova nasadzuje povestnú bielu masku ducha. V piatom diely série Vreskot začne vrah prenasledovať skupinu tínedžerov, aby vzkriesil tajomstvo z hrôzostrašnej minulosti mesta. Hlavní hrdinovia Sidney Prescott (Neve Cambell), Gale Weathers (Courtney Cox) a Dewey Riley (David Arquette) sa vracajú vo svojich ikonických postavách, aby konečne odhalili skutočného vraha. Či sa to odvážnej trojici po toľkých rokoch skutočne podarí sa dozviete v kinách Cinema City už od 3. februára 2022. Mrazivú atmosféru deja filmu si vychutnáte aj vo formáte 4DX Film The King’s man: Prvá misia mapuje prvé roky 20. storočia a odhaľuje vznik prvej nezávislej spravodajskej agentúry, ktorá sa má postaviť proti zbierke najhorších tyranov a zločincov. Tí sa pripravujú rozpútať prvú svetovú vojnu, ktorá má vyhladiť milióny ľudí. Jeden muž tak musí vyhrať preteky s časom a zastaviť ich. Snímok je tretím pokračovaním úspešnej filmovej série Kingsman, kedy sú filmy Kingsman: Tajná služba a Kingsman: Zlatý kruh doplnené o prequel mapujúci úplné počiatky vzniku nezávislej spravodajskej agentúry. Réžie sa opäť ujal ambiciózny Matthew Vaughn. Dielo plné akcie a skvelého hereckého obsadenia si môžete vychutnať v kinách Cinema City od 10. februára 2022. Ponoriť sa do napínavého deja vám pomôže aj verzia v 4DX Kultový snímok Krotitelia duchov sa po vyše tridsiatich rokoch dočkal svojho pokračovania. V snímke Krotitelia duchov: Dedičstvo sa dvaja súrodenci s mamou presťahujú do malého mestečka. Spoločne však objavia tajomný odkaz, ktorý po sebe zanechal ich dedko. Netrvá preto dlho, kým odhalia svoje spojenie s pôvodnými Krotiteľmi duchov… Vydajte sa spolu s nimi na dobrodružnú jazdu a ponorte sa do strašidelnej atmosféry aj vo verzii 4DX . Duchovia vás v kinách Cinema City vystrašia už od 24. februára 2022.Mesiac február dopraje aj mladším divákom. Tí si budú môcť vychutnať rozprávkový príbeh o malej myške Šupito a líške Bielobruško vo filme Myši patria do neba . Títo dvaja smrteľný nepriatelia sa po nešťastnej náhode stretnú vo zvieracom nebi. Ich prirodzené pozemské inštinkty sa zrazu vytratia a oni sa stávajú najlepšími priateľmi. Spoločne putujú po nebeských atrakciách, objavujú magické zákutia, zažívajú najrôznejšie dobrodružstvá a navzájom sa spoznávajú. Za ten čas medzi nimi vznikne podivuhodné priateľstvo. Nevedia však, že na konci ich putovania na nich čaká veľké prekvapenie. Môže medzi malou myškou a veľkým lišiakom vzniknúť naozajstné priateľstvo? Odpoveď nájdu nielen tí najmenší, ale aj väčší diváci v kinách Cinema City od 24. februára 2022.O akciu sa ešte aj tento mesiac postará snímok Spider-Man: Bez domova . Hlavný hrdina sa tu po prvýkrát vo filmovej histórii ocitá bez ochrany svojej masky, čím sa jeho povinnosti superhrdinu dostanú do konfliktu s jeho bežným životom. Odhalením svojej totožnosti sa Peter Parker ale aj jeho najbližší ocitajú vo veľkom nebezpečenstve. Spider-Man preto požiada Doctora Strangea, aby mu pomohol obnoviť jeho tajomstvo. Ten však svojim kúzlom spôsobí v realite obrovskú trhlinu a oslobodí najmocnejších zloduchov, ktorí kedy bojovali so Spider-Manom. Peter tak musí prekonať svoju doposiaľ najväčšiu výzvu, ktorá navždy zmení nie len jeho budúcnosť, ale aj budúcnosť Multivesmíru. Film si môžete vychutnať aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN alebo sa ponoriť do deja filmu a stať sa súčasťou príbehu v 4DX Okrem toho si ešte stále môžete pozrieť film Spencer , ktorý rozpráva o tom, čo sa mohlo odohrať počas pár osudných dní na panstve Sandringham v anglickom Norfolku. Počas vianočných sviatkov s kráľovskou rodinou sa Diana Spencer (Kristen Stewart) potýka s veľkými duševnými problémami. Konečne sa rozhodne ukončiť svoje desaťročné a dávno chladné manžselstvo s princom Charlesom. Aj keď sa zvesti o aférach a rozvode šíria už istú dobu, na Vianoce sa musí o všetkom mlčať a predstierať pokoj v rodine. Problémy rozpyľuje streľba, lov a množstvo jedla i pitia. Diana tu hru pozná. Tento rok to však bude úplne inak. Srdcervúci príbeh milovanej členky britskej kráľovskej rodiny si môžete pozrieť od 20. januára 2022 aj v kinách Cinema City.