Sedem filmových noviniek, ktoré Vás v decembri zlákajú do kina

December odštartujeme príbehom plným nádeje, lásky, kúziel a alchýmie. Na to všetko sa môžete tešiť vo filme Princezná zakliata v čase 2 . Po veľmi úspešnej prvej časti (ČSFD 72%), o ktorej bolo počuť ako o „českom Harry Potterovi" prichádza pokračovanie. Mladá alchymistka Amélia (Eliška Křenková) získa zakázanú magickú moc: dokáže čiastočne ovplyvňovať tok času. Zneužitie jej nových schopností ju však rozdelí v čase a Amélia zo súčasnosti sa stretáva s Améliou z minulosti, ktorá ju sprevádza na každom kroku. Navyše z dávno zabudnutej temnoty času povstane nová hrozba, alchymista zvaný Pán rún (Ján Jackuliak), ktorý túži získať kontrolu nad všetkou mágiou v Oberone. Aby to dokázal, musí Ameliu zbaviť kontroly nad časom. Amélia spolu so svojimi nerozlučnými priateľmi princeznou Ellenou (Natalia Germani) a princom Jánom z Calderonu (Marek Lambora) cestuje do magického mesta Ayra, kde sídli Spolok alchymistov, ktorý prisahal chrániť mágiu. Po jeho boku musí Amelia čeliť nielen svojmu doteraz najmocnejšiemu protivníkovi, ale aj vlastnej túžbe po zakázanej moci. Šialená noc je drsná akčná komédia z dielne producentov Johna Wicka. Keď rodinu krátko pred štedrovečernou večerou prepadne ozbrojený gang, kt orého členovia si želajú na Vianoce obsah rodinného trezoru, nastáva kríza, ktorú si nikto nevedel predstaviť. Našťastie k prepadnutiu došlo práve v onen kúzelný večer, keď aj utrlí pragmatici aspoň na chvíľu veria na zázraky. Je to zároveň noc, kedy istý fúzatý chlapík v červenobielom oblečku prelieza komíny, aby ľuďom nadelil darčeky. Santa Claus (hviezda seriálu Stranger Things David Harbour) je v tomto filme životom unavený cynik, ktorý chce mať svoju najťažšiu každoročnú šichtu rýchlo za sebou. Že sa ocitol v dome, kde ozbrojenci držia rodinu ako rukojemníkov, mu spočiatku vrásky nerobí, lenže potom ho začne o pomoc prosiť najmladších rukojemníkov, malé dievčatko, ktoré na neho ešte verí, a tak si vyhrnie rukávy a začne úradovať. Verte tomu, že naštvanému Santovi by ste sa nechceli dostať do rúk. Tichá noc sa spievať určite nebude, pretože tento Santa nie je žiadny svätúšik.Nový film oceňovaného slovenského režiséra Juraja Lehotského (Slepé lásky, Zázrak, Nina) rozpráva príbeh dvoch bratov, ktorí si zvolia odlišnú cestu za šťastím. Snímka s názvom Plastic Symphony bude mať koncom novembra svetovú premiéru na prestížnom festivale Black Nights Tallinn. Hlavný hrdina Matúš (Bartosz Bielenia) je talentovaný hudobník, ktorý však svoju sľubne sa rozvíjajúcu kariéru zanechal, keď mu ochorela adoptívna mama. Po jej smrti ostali s nevlastným bratom Dávidom (Vojtěch Zdražil) sami a na živobytie si privyrábajú vo Viedni ako pouliční umelci. Spolu hrávajú na veľkom kontrabase tak, že Matúš stláča struny a Dávid ťahá slák. Roztomilé a v niečom veľmi osobné predstavenie zab áva okoloidúcich, Matúša však zožiera túžba po niečom väčšom. Chcel by sa stať slávnym, rešpektovaným hudobníkom, získať obdiv a uznanie. Splniť tento sen by mu mohol pomôcť bývalý spolužiak Albert (Sabin Tambrea), ktorý Matúšovi otvorí dvere do „lepšieho“ sveta. Ako dopadne príbeh dvoch bratov, ktorých cesta sa rozdelí sa dozviete od 1. decembra vo všetkých kinách Cinema City. Fabelmanovci je film inšpirovaný detstvom a dospievaním Stevena Spielberga. Rozpráva príbeh pohľadom mladého začínajúceho filmára Sammyho Fabelmana, ktorého filmy neovládateľne uhranú po tom, čo s rodičmi navštívi svoje prvé filmové predstavenie. Vyzbrojený kamerou začne doma Sammy natáčať vlastné filmy, pričom ho jeho umelecky nadaná mama srdečne podporuje. Sammy na tejto životnej ceste odhaľuje kúzlo kinematografie, ale aj rodinné tajomstvá. Dráma Fabelmanovci si môžete pozrieť od 8. decembra vo všetkých kinách Cinema City.Dlho očakávané a pripravované pokračovanie legendárneho filmu AVATAR, ktorý prepísal filmové dejiny, konečne prichádza do kín. Filmový vizionár James Cameron sa vracia vo filme AVATAR: Cesta vody a ohúri všetkých fanúšikov veľkého plátna už v decembri tohto roku. Vrátime sa opäť na planétu Pandora, kde Jake Sully žije so svojou rodinou pokojné časy až dovtedy, kým sa neohlási a vráti späť známa hrozba. Opäť musí spolu s Neytiri a armádou Na’vi začať bojovať, aby ochránil svoju planétu a zachránil svoju rodinu. Pokračovanie legendárneho filmu AVATAR si môž ete pozrieť od 15. decembra aj v obľúbených formátoch 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark. Predpredaj lístkov je zahájený.20. decembra sa môžete tešiť aj na obľúbenús premietaním životopisného filmu I Wanna Dance with Somebody . Film je emotívnou a srdcervúcou oslavou života jedinečnej a nezabudnuteľnej Whitney Houston, jednej z najúspešnejších speváčok v histórii pop music. Whitney Houston už ako dieťa rada spievala so svojou matkou Cissy v kostole v New Jersey, ale ani vo sne by ju nenapadlo, že sa stane speváckou ikonou svojej generácie. Snímka nás prevedie životom, kariérou a veľkolepými vystúpeniami s najobľúbenejšími hitmi nezabudnuteľnej Whitney Houston. Film I Wanna Dance with Somebody si môžete pozrieť od 22. decembra vo všetkých kinách Cinema City.Kocúr v čižmách zisťuje, že jeho vášeň pre dobrodružstvo si vybrala svoju daň: prišiel už o osem zo svojich deviatich životov. Vydáva sa teda na výpravu, aby získal späť svojich deväť životov a našiel bájne Posledné želanie. Animovaný film Kocúr v čižmách: Posledné želanie si môžete pozrieť od 22. decembra vo všetkých kinách Cinema City.