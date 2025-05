Šéfkuchár bez čapice – Angličan Jamie Oliver má 50 rokov

Clavering/Bratislava 26. mája (TASR) – Je druhým najpredávanejším britským autorom kníh hneď po „matke“ Harryho Pottera J. K. Rowlingovej. Denník The Sunday Times ho v minulosti označil za jedného z najbohatších Britov do 30 rokov. Má viac ako 67 miliónov televíznych fanúšikov a jeho sociálne siete sleduje cez 30 miliónov ľudí. V utorok 27. mája oslávi 50 rokov jeden z najslávnejších kuchárov, James Trevor Oliver alias Jamie Oliver.



Bežná kuchárka či kuchár pripravia hokkaido tekvicu buď ako polievku, alebo ju upečú "podľa Jamieho Olivera“. Považuje sa za človeka, ktorý azda najviac celosvetovo zatraktívnil povolanie kuchára a zdravší spôsob varenia v domácnostiach a na školách.



Olivierov príbeh sa pritom začal úplne obyčajne. Narodil sa 27. mája 1975 v malej dedine Clavering, nachádzajúcej sa v grófstve Essex v Spojenom kráľovstve. Dedina s priemerným počtom obyvateľov niečo cez tisíc bola aj jeho miestom, kde vyrastal. Jeho rodičia, konkrétne otec tu totiž vlastnil krčmu The Cricketers, v ktorej sa aj varilo. Preto niet divu, že akékoľvek zmienky o Jamieho detstve sú úzko späté s kuchyňou a varením.



Po ukončení strednej školy pokračoval na Westminsterskej technickej fakulte, kde získal učňovskú kvalifikáciu (NVQ) z odboru domáca ekonomika (rozpočtovanie varenia atď.). Následne odštartovala jeho prax v rôznych reštauráciách po celom Londýne. Jednou z nich bola reštaurácia Antonia Carluccia na Neal Street, kde sa pod vedením Gennara Contalda učil o talianskej kuchyni. Neskôr to využil vo svojej kariére, keď začal otvárať talianske reštaurácie po celej Británii.



V čase, keď pôsobil v slávnej londýnskej reštaurácii River Café ako šéfkuchár, nastal zlomový moment v jeho živote - počas varenia si ho všimol televízny producent BBC. Netrvalo dlho a zrodil sa televízny program „Šéfkuchár bez čapice“ (1999-2001), ktorý z Jamieho spravil celebritu.



Počas svojej 25-ročnej televíznej a vydavateľskej kariéry Jamie predal viac ako 50 miliónov výtlačkov z 28 publikovaných a zároveň aj najpredávanejších kuchárskych kníh. Jeho televízne seriály sledujú milióny ľudí na celom svete. Je majiteľom viacerých sietí reštaurácií takmer na všetkých kontinentoch (Jamie Oliver's Pizzeria, Jamie's Deli a Jamie Oliver Kitchen).



Nezabudnuteľná bola jeho prvá londýnska gastroprevádzka „Oliver´s Fifteen“, ktorá vďaka veľkej obľube otvorila svoje pobočky v Amsterdame, Cornwalle a Melbourne. Reštaurácia pôsobila aj ako vzdelávacie centrum pre mladých ľudí z ťažkých sociálnych pomerov, aby sa mohli zamestnať v gastronómii.



V roku 2019 musel Oliver´s Fifteen zatvoriť, rovnako tak aj ďalších 21 svojich reštaurácii. Aktuálne prevádzkuje úspešné reštaurácie v Brazílii, Thajsku, Indonézii, Indii, Portugalsku, Rusku a ďalších krajinách.



Oliver priamo, alebo prostredníctvom online priestoru inšpiroval celé generácie k vareniu čerstvých a chutných jedál od základov. Najnovšie sa opäť vrátil k tým najmladším a svojou prvou sériou detských kníh s názvom Billy a obrovské dobrodružstvo inšpiruje mladých ľudí k láske k jedlu a oceňovaniu prírody.



S manželkou Juliette majú päť detí a žijú v kaštieli zo 6. storočia v Essexe.