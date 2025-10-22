Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Magazín

Sergej vie vyjednávať

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Sergejovia potrebujú v prvom rade dostatok spánku.

Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Mužské meno Sergej má latinský pôvod a význam mena je "sluha, strážca". Obľúbené je hlavne v Rusku. Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Sergejko, Serjožka, Serdži.

Sergejovia, ktorí oslavujú meniny 22. októbra, sú muži dvoch tvárí. Jedna vyniká pozoruhodnými myšlienkami a druhá je schopná uskutočniť ich. Sú súčasne navrhovateľmi aj realizátormi. Ako schopní a inteligentní ľudia zavŕšia štúdium bez výraznejšej námahy. Stávajú sa z nich skvelí vyjednávači. V citovom živote sú nestáli. Je to dôsledok ich vnútornej duality, ktorá ich často stavia pred voľbu.

Nedisciplinovanosť pri stravovaní im spôsobuje miernu stratu životnej sily. Sergejovia potrebujú v prvom rade dostatok spánku. Ovplyvňuje ich planéta Mesiac. Ich šťastné farby sú biela, zelená a modrá. Ochranné rastliny rumanček, jazmín a medovka, ochranné kamene nefrit, perla a rubín.
.

