SERIÁL: Babku vo fazuli varia v Sebedraží i Koši

Fazuľová polievka so zemiakovou babou je pre Sebedražie typická. Na snímke kuchárka Mária Kotríková pózuje s uvarenou polievkou. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Sebedražie 15. decembra (TASR) - Dostatočne hrubá, aby sa nerozvarila, musí byť zemiaková placka, ktorú pridávajú do fazuľovej polievky v Sebedraží pri Prievidzi. Sebedražskú babku vo fazuli varia každoročne v obci aj počas špeciálnej súťaže, s menšou obmenou a pod kratším názvom ju pripravujú aj susední Košania.povedala dlhoročná kuchárka Mária Kotríková. Voľakedy sa podľa nej mäso nerobievalo pravidelne, ale táto polievka bola taká sýta, že ju niektorí mali radšej ako mäso.Babku vo fazuli varia i v susednom Koši, kde ju rovnako považujú za svoj typický recept.podotkla Kotríková.Niekde babku podľa nej položia len vedľa taniera.vysvetlila.Aj sebedražská babka vo fazuli odkazuje na tradíciu, ktorá sa v Prievidzi a okolí v minulosti udržiavala a niekde stále i udržuje, a to tú, že polievky tam kedysi vždy niečím zajedali. Boli to parené buchty, šišky alebo cesnakové posúchy. Kapustnicu napríklad niektorí jedli spolu s vianočkou.priblížila sebedražská kuchárka.Do zemiakovej baby idú podľa nej nastrúhané zemiaky, cesnak, majoránka, rasca, soľ, vajce a hladká múka.dodala.