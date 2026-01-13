< sekcia Magazín
Seriálový Batman priletel na TV obrazovky pred 60 rokmi
V septembri 2024 sa Batman stal prvým superhrdinom, ktorý dostal svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.
Autor TASR
Bratislava/Los Angeles 13. januára (TASR) - Od počiatkov filmového priemyslu bola tematika filmov o superhrdinoch jedným z lukratívnych a obľúbených žánrov. Slovo „superhrdina“ je novodobé označenie človeka s nadľudskými schopnosťami.
Aj pri absencii tohto výrazu možno v ranej filmovej tvorbe vidieť prvé náznaky superhrdinovských filmov, a to v postavách ako Zorro či Robin Hood. Filmy Zorro pomstiteľ (1920) a Robin Hood (1922) sa dajú považovať za prvopočiatky filmovej tvorby tohto druhu. Tieto postavy síce nemajú nadprirodzené sily, pýšia sa však spoločnými menovateľmi, ako je archetyp dobrého hrdinu, ktorý bojuje s bezprávnosťou, zároveň vyčnieva svojimi výnimočnými schopnosťami, ktoré v tomto boji aplikuje.
Hoci v komiksovom svete už dávno etablovaná, v tom filmovom si tvorba o superhrdinoch stále hľadala svoje miesto. Prvý pokus predstavoval filmový seriál (príbeh na pokračovanie premietaný v kine) Flash Gordon (1936). Nasledoval filmový seriál Adventures of Captain Marvel (1941).
S týmto žánrom sa roztrhlo vrece a diváci dostávali nové a nové filmové seriály. V roku 1943 sa dočkali známeho Batmana, o šesť rokov neskôr prišiel na rad Superman. Superhrdinovské filmy po vzore komiksov okupovali žáner filmových seriálov, teda krátke poviedky na pokračovanie. Prvým pokusom o samostatný film bol Superman and the Mole Men (1951), ktorý slúžil ako úvodná snímka nadväzujúceho seriálu.
V tomto duchu pokračoval i prvý televízny seriál Batman (1966) s legendárnym Adamom Westom v hlavnej úlohe. Išlo o americký akčný televízny seriál nakrútený na motívy komiksu o Batmanovi, ktorý vyšiel vo vydavateľstve DC Comics. Premiérovo ho začali vysielať pred 60 rokmi a v priebehu necelých troch rokov vniklo v troch radoch celkom 120 dielov - prvá séria mala 34 epizód, druhá 60 a posledná 26 dielov. Prelomová televízna séria sa vysielala na stanici ABC.
Seriál je zameraný na dobrodružstvá Batmana a jeho pomocníka Robina v boji so zločinom v Gotham City, pričom v treťom rade im pomáha aj Batgirl. Medzi ich najvýznamnejších protivníkov patria Catwoman, Riddler, Joker či Penguin. Podľa seriálu Batman bol v roku 1966 nakrútený aj rovnomenný celovečerný film.
Batman je superhrdina, ktorý sa objavuje v amerických komiksoch vydávaných spoločnosťou DC Comics. Jeho postavu vytvorili scenárista Bill Finger a výtvarný umelec Bob Kane. Batman debutoval 30. marca 1939 v 27. čísle komiksu Detective Comics.
Televízny seriál Batman z roku 1966 priniesol humorný tón, ktorý sa odrazil aj v komiksoch až do jeho zrušenia v roku 1968. V 70. rokoch scenáristi Dennis O'Neil a Neal Adams obnovili temnú, drsnú povahu Batmana, čo bol trend, ktorý pokračoval napriek kolísavým predajom.
Okrem komiksov sa Batman objavoval aj v rôznych médiách vrátane novín, rozhlasových hier, televízie, divadla a filmu. V septembri 2024 sa Batman stal prvým superhrdinom, ktorý dostal svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.
