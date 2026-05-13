Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 13. máj 2026Meniny má Servác
< sekcia Magazín

Servác je žoviálny

.
Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Majú vyvážené reakcie a disponujú nesmiernou odvahou.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. mája (TASR) – Mužské meno Servác má latinský pôvod a v preklade znamená "záchranca". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame málokedy. Meniny majú 13. mája.

Servácovia, v ktorých sa skrýva úžasná inteligencia, sa dobre hodia k svojmu totemovému zvieraťu diviakovi. Majú vyvážené reakcie a disponujú nesmiernou odvahou. Sú aktívni, výnimočne životaschopní a verní, pokiaľ ich niekto neoklame.

V strave by Servácovia mali uprednostniť špargľu, figy a kuracie mäso. Servácov ovplyvňuje planéta Saturn.

Ich šťastné farby sú hnedá, čierna a tmavomodrá. Ochranné rastliny kostihoj a štiav, ochranné kamene zafír, opál a granát.
.

Neprehliadnite

Blanár: Proces integrácie krajín západného Balkánu je životne dôležitý

SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov