Servis po zime: na čo nezabudnúť pred jarnými cestami
Zima je pre vozidlo záťažovým testom. Mráz, posypová soľ, výmole skryté pod snehom a časté teplotné výkyvy na ňom zanechávajú stopy.
Autor OTS
Bratislava 2. marca (OTS) - Jar je preto ideálnym obdobím na dôkladnú prehliadku. Skôr, než sa problémy prejavia v tú najnevhodnejšiu chvíľu.
Pneumatiky a geometria
Skontrolujte tlak v pneumatikách (po zime býva zvyčajne nižší, ako by mal byť) a prezrite dezén, či nie je nerovnomerne opotrebovaný. To môže naznačovať problémy s geometriou, ktorá sa ľahko rozhodí po náraze do výmoľa, často skrytého pod snehom. Ak ste jazdili na zimných pneumatikách, vymeňte ich za letné, len čo teploty dlhodobo presahujú 7 °C.
Prevádzkové kvapaliny
Skontrolujte hladinu a farbu motorového oleja. Ak je hustejší než zvyčajne, je čas na výmenu. Rovnako skontrolujte chladiacu kvapalinu, brzdovú kvapalinu a kvapalinu do ostrekovačov. Nezabudnite ani na prevodovku. Stará alebo znečistená prevodová kvapalina môže spôsobovať problémy s radením, ktoré vodiči v zime často mylne pripisujú chladnejšiemu počasiu.
Brzdy, batéria a elektroinštalácia
Soľ a vlhkosť urýchľujú koróziu brzdových komponentov. Ak pri brzdení počujete vŕzganie alebo pískanie, nenechávajte to na neskôr. Otestujte aj batériu. Ak má viac ako tri roky, zima mohla výrazne znížiť jej kapacitu. Skontrolujte svorky a zbavte ich korózie. Prezrite aj stav gumových tesnení, ktoré mrazom tvrdnú a môžu prasknúť.
Motor a vzduchový filter
Jarná prehliadka by nemala obísť ani vzduchový filter. Počas zimy sa v ňom hromadia nečistoty, ktoré môžu obmedzovať prúdenie vzduchu do motora. To môže zhoršiť kvalitu spaľovania a negatívne sa prejaviť aj spotrebe paliva. Jeho výmena je pritom pomerne lacná a z hľadiska prevencie veľmi rozumná.
Karoséria a podvozok
Dôkladne umyte auto vrátane podvozku. Posypová soľ tam ostáva dlho po skončení zimy a nepovšimnutá koroduje kovové časti. Prezrite podbehy kolies, prahy a výfuk. Akékoľvek odhalené miesto bez laku ošetrite čo najskôr, pretože hrdza postupuje rýchlo.
