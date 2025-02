Bikesharing ARRIVA bol minulý rok rekordný

Senec, 11. februára (OTS) – Ľudia na Slovensku čoraz častejšie využívajú aj ekologické formy dopravy. Svedčí o tom aj neustále rastúci záujem o obyvateľov miest o služby zdieľaných bicyklov spoločnosti ARRIVA . V minulom roku zaznamenali bikesharingové systémy BikeKIA v Žiline, SENICA BAJK v Senici a arriva bike v Senci spolu 272 296 výpožičiek. Užívatelia služieb zdieľaných bicyklov ARRIVA prekonali celkovú vzdialenosť 305 494 kilometrov a pomohli ušetriť viac ako 53 461 kg CO₂. Aj takto prispeli k udržateľnej mobilite vo svojich mestách.V roku 2024 prekročila BikeKIA v Žiline míľnik 1 000 000 výpožičiek od spustenia služby v roku 2019. Počet prenájmov zdieľaných bicyklov za rok 2024 dosiahol 211 130, čo predstavuje nárast o 6,5 % oproti predchádzajúcemu roku. Priemerná doba jedného prenájmu trvala 11 minút, čo ukazuje, že užívatelia siahajú po zdieľaných bicykloch najmä vtedy, ak sa potrebujú rýchlo presunúť v rámci mesta.Služba SENICA BAJK , ktorú s podporou spoločnosti ARRIVA prevádzkuje Sociálny podnik mesta Senica, sa osvedčila už v prvej sezóne, ktorá priniesla 53 778 výpožičiek. Veľkej obľube sa tešili najmä elektrické bicykle, ktoré tvoria takmer polovicu jej flotily. Rekordný počet jázd zaznamenala služba v mesiaci máj – až 12 153. Od polovice apríla do konca novembra užívatelia spolu najazdili 52 719 km a priemerná doba prenájmu zdieľaného bicykla v Senici predstavovala 15 minút.Aj arriva bike v Senci spustený rovnako v roku 2024 sa stretol s pozitívnym prijatím a rýchlo si našiel svojich pravidelných zákazníkov – počet registrovaných užívateľov v systéme dosiahol 1 716. Za obdobie od 22. apríla do konca roka uskutočnili 7 394 prenájmov, priemerná doba jedného prenájmu predstavovala 16 minút.uviedlaZdieľané bicykle prevádzkované v troch mestách – Žiline, Senici a Senci – prispeli k odhadovanej úspore CO₂ vo výške 53 461 kg. Z prieskumov spokojnosti vyplýva, že väčšina užívateľov oceňuje dostupnosť bicyklov, jednoduchú registráciu a bezproblémové vrátenie. ARRIVA preto počas roka 2024 zaviedla viacero vylepšení pre komfort a bezpečnosť užívateľov. Zmodernizované webové platformy a aplikácie poskytli lepší prístup k informáciám a efektívnejšiu podporu cez zákaznícku linku. Služba sa taktiež vyrovnala s niekoľkými výzvami v oblasti vandalizmu. V Senci sa riešili problémy s prepichnutými plášťami na bicykloch, v Žiline bola evidovaná dopravná nehoda s účasťou bicykla, no bez zranenia cyklistu a poškodenia vozidla.Aj v roku 2025 pribudnú vo všetkých troch mestách nové stanovištia zdieľaných bicyklov: v Žiline štyri, v Senici v rekreačnej oblasti jazera Kunov jedno a v Senci taktiež štyri. Užívatelia sa tiež môžu tešiť na úplne novú modernizovanú mobilnú aplikáciu, ktorej spustenie sa očakáva v priebehu tohto roka.Systém zdieľaných bicyklov je dôležitou súčasťou modernej verejnej dopravy, no vyžaduje dlhodobé partnerstvá a finančnú udržateľnosť. ARRIVA preto aktívne vyhľadáva možnosti viaczdrojového financovania, aby zabezpečila rozširovanie bikesharingu aj do ďalších slovenských miest. Spoločnosť tiež podporuje zdieľanie najlepších riešení v oblasti mikromobility a zapája sa do aktivít Cyklokoalície zameraných na rozširovanie cyklodopravy na Slovensku.