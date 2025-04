Sezóna sa blíži. Ako pripraviť klimatizáciu na leto?

Bratislava 28. apríla (TASR/OTS) - Mnohí preto proti nim bojujú pomocou klimatizácie, ktorá si s nimi dokáže poradiť. Samozrejme za predpokladu, že je v dobrom stave. Pravidelnou údržbou pred sezónou dokážete nielen zlepšiť jej výkon, ale aj predĺžiť životnosť samotného zariadenia. Na čo sa zamerať?Predtým, ako pristúpite k ďalším krokom, skontrolujte vnútornú jednotku. V prvom rade sa uistite, že je všetko v poriadku z jej vonkajšej časti. Následne ju otvorte a pozornosť venujte aj jej vnútorným častiam. Klimatizácia musí byť v dobrom stave nielen v rámci jej vnútornej jednotky, ale aj vonkajšej, preto je jej kontrola rovnako dôležitá. Síce nie je tak viditeľná, no pre správnu prevádzku celého systému zohráva zásadnú úlohu. Skontrolujte, či nie je zanesená prachom, lístím alebo inými nečistotami, ktoré by mohli brániť prúdeniu vzduchu.Po vizuálnej kontrole vnútornej jednotky sa môžete pustiť do jej čistenia. Prvým krokom je odstránenie prachu z plastových častí mokrou handričkou. Následne vyberte všetky filtre, ktoré môžete buď umyť, alebo ich povysávať. Rovnako môžete opatrne povysávať aj vnútro klimatizácie. Po čistení vráťte naspäť všetky filtre, ako aj jej ochranný kryt. Nezabúdajte, že pred jej čistením je dôležité, aby bola klimatizácia odpojená od elektriny.Čistenie vonkajšej jednotky klimatizácie začnite jej okolím. Odstráňte všetky konáre, lístie, či iné nečistoty, ktoré sa mohli počas zimy nahromadiť. Tiež manuálne odstráňte aj nečistoty, ktoré sa dostali do ventilátora, či ochrannej mriežky. Dbajte na to, aby ste nepoškodili citlivé časti tejto jednotky. V prípade väčšieho znečistenia je preto vhodné osloviť odborníka.Zanesené filtre patria medzi najčastejšie príčiny slabého výkonu a zlej kvality vzduchu. Klimatizácia počas prevádzky zachytáva prach, peľ a ďalšie mikroskopické častice, ktoré sa pri nedostatočnej údržbe môžu vrátiť späť do miestnosti. Filtre preto buď opatrne vyberte a vyčistite, alebo zvážte ich výmenu. Tá sa odporúča každé dva až tri mesiace.Počas chladenia sa vo vnútri klimatizácie tvorí kondenzát – teda voda, ktorá musí byť bezpečne odvádzaná. Ak je odtoková hadička upchatá, môže dôjsť k zatekaniu alebo vzniku nepríjemného zápachu. Ide o detail, ktorý je pri pravidelnej údržbe často prehliadaný. Uistite sa preto, že kondenzát voľne odteká a nikde sa nehromadí.