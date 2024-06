Filmový ústav vydal knihu o kultúre a propagande Slovenského štátu

Bratislava 14. júna (TASR) - Slovenský filmový ústav (SFÚ) vydal publikáciu Máme svoj film! s podtitulom Slovenská filmová kultúra a propaganda 1939 - 1945. Je výsledkom vyše desaťročnej výskumnej práce filmovej historičky Petry Hanákovej. "Ide o prvú vyčerpávajúcu monografiu tohto obdobia, s krátkymi exkurzami do rokov pred i po vojne," približuje vydavateľ knihu, ktorej text bohato ilustrujú dobové fotografie a dopĺňajú archívne dokumenty.



Publikáciu podávajúcu obraz filmovej kultúry vojnových čias nepísala autorka chronologicky. Kniha vznikla ako súbor štúdií na konkrétne, čiastkové témy, ktoré Hanáková spracovala do výslednej monografie. "O období Slovenského štátu a jeho filmovej kultúre sa nedá písať od 'A po Z', sledovať ho presne od 14. marca 1939 až do konca vojny. Mnohé okolnosti aj v oblasti filmu vývoj predchádzali, diali sa teda už počas autonómie, alebo ešte po vojne doznievali," píše Hanáková v úvode publikácie.



"Niektoré situácie, mená, problémy, filmy sú známe, archívne odkryté a plnohodnotne rekonštruova(teľ)né. Iné prakticky nedohľadateľné - nateraz alebo len zatiaľ nepoznateľné. Ďalšie je zase možné len tušiť a vyhodnocovať, ak nie vyslovene fabulovať, len čisto hypoteticky," dodáva autorka.



Knihu tvorí 15 kapitol, v ktorých Hanáková skúma filmovú kultúru z rôznych perspektív, vybrané kapitoly obsahujú aj cenné prílohy v podobe rôznych dokumentov. Úvodná kapitola je venovaná kinematografii Slovenského štátu a vychádza z Hanákovej monografie o Paľovi Bielikovi, na záver sa autorka venuje povojnovým previerkam filmárov.



V samostatných kapitolách ďalej publikuje profil generálneho manažéra monopolnej filmovej spoločnosti Nástup Pavla Čambalu alebo filmového režiséra a redaktora Ivana J. Kovačeviča, ďalej približuje dlhometrážny Kovačevičov armádny opus Od Tatier po Azovské more (1942) či na inom mieste rozoberá genézu nedokončeného projektu Hanka sa vydáva (1944). Skúma tiež protičeskú agendu slovenského filmu, katolícku cenzúru, sovietske filmy v povstaní či distribučnú politiku importovaných filmov, ktorú v knihe reprezentuje kapitola o nemeckom filme v slovenských kinách.



Knihu Máme svoj film! uvedú do života na 30. medzinárodnom filmovom festivale Art Film v Košiciach (21. - 28. 6.).