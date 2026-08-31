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SHP Harmanec podporila podujatie Dotkni sa hviezd v Demänovej
Spoločnosť SHP Harmanec aj tento rok podporila komunitné podujatie Dotkni sa hviezd, ktoré sa uskutočnilo 15. augusta 2026 na ihrisku v Demänovej. Firma prispela k organizácii podujatia materiálnou podporou a pokračuje tak vo svojom úsilí pomáhať aktivitám, ktoré spájajú ľudí a podporujú život v regiónoch.
Autor OTS
Bratislava 31. augusta (OTS) - Podujatie Dotkni sa hviezd patrí medzi tradičné letné akcie v Demänovej. Každoročne vytvára priestor na spoločné stretnutie miestnych obyvateľov, rodín, športových fanúšikov aj návštevníkov regiónu. Jeho súčasťou sú športové, zábavné a sprievodné aktivity pre rôzne vekové skupiny.
Pre SHP Harmanec je podpora podobných iniciatív prirodzenou súčasťou zodpovedného pôsobenia firmy. Spoločnosť sa dlhodobo snaží byť aktívnym partnerom komunít v regiónoch, v ktorých pôsobí, a podporovať projekty, ktoré prinášajú ľuďom spoločné zážitky a posilňujú miestne vzťahy.
„Sme radi, že sme aj tento rok mohli prispieť k podujatiu Dotkni sa hviezd. Podpora miestnych komunít a aktivít, ktoré spájajú ľudí a prinášajú radosť deťom aj dospelým, má pre nás veľký význam. Veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme byť dobrým susedom a partnerom regiónov, ktoré sú nám blízke,“ uviedol Ľubomír Kotuláč, Riaditeľ závodu SHP Harmanec.
Výrobné závody v Harmanci a Slavošovciach, ktoré patria do skupiny SHP Group, najväčšieho výrobcu papierovej hygieny v Strednej a Východnej Európe.
SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Táto nadnárodná spoločnosť združuje skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Zastrešuje desať spoločností v šiestich krajinách Európy s ročným obratom do 300 miliónov EUR. V šiestich výrobných závodoch SHP Group ročne vyrobí takmer 200 tisíc ton papiera, pričom výrobky z neho sa distribuujú do 46 krajín sveta. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1 300 ľudí. Je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s., čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.
Pre SHP Harmanec je podpora podobných iniciatív prirodzenou súčasťou zodpovedného pôsobenia firmy. Spoločnosť sa dlhodobo snaží byť aktívnym partnerom komunít v regiónoch, v ktorých pôsobí, a podporovať projekty, ktoré prinášajú ľuďom spoločné zážitky a posilňujú miestne vzťahy.
„Sme radi, že sme aj tento rok mohli prispieť k podujatiu Dotkni sa hviezd. Podpora miestnych komunít a aktivít, ktoré spájajú ľudí a prinášajú radosť deťom aj dospelým, má pre nás veľký význam. Veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme byť dobrým susedom a partnerom regiónov, ktoré sú nám blízke,“ uviedol Ľubomír Kotuláč, Riaditeľ závodu SHP Harmanec.
Výrobné závody v Harmanci a Slavošovciach, ktoré patria do skupiny SHP Group, najväčšieho výrobcu papierovej hygieny v Strednej a Východnej Európe.
SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe. Táto nadnárodná spoločnosť združuje skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Zastrešuje desať spoločností v šiestich krajinách Európy s ročným obratom do 300 miliónov EUR. V šiestich výrobných závodoch SHP Group ročne vyrobí takmer 200 tisíc ton papiera, pričom výrobky z neho sa distribuujú do 46 krajín sveta. V súčasnosti zamestnáva viac ako 1 300 ľudí. Je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s., čo je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.