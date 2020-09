Šiesty ročník podujatia Sláva šľachetným bude venovaný učiteľom

Program podujatia Sláva šľachetným VI



Štvrtok 17.9.2020

INTERAKTÍVNE VZDELÁVACIE STRETNUTIE s HISTÓRIOU

Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského Liptovský Mikuláš

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský Mikuláš

Gymnázium Liptovský Hrádok

Gymnázium sv. Andreja Ružomberok



Vedecká konferencia

Dobrý učiteľ je okno do sveta a života



Piatok 18.9.2020

10.00 hod. Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Sobota 19.9.2016

9.00 hod. Mestský úrad Liptovský Mikuláš



Piatok 18.9.2020

17.00 Evanjelický kostol Liptovský Mikuláš

Spevom budiť lásku k vlasti

Slávnostný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov, dirigent Štefan Sedlický

Vstupné dobrovoľné



Nedeľa 20.9.2020

Spomienkové Služby Božie

9.00 h Evanjelický kostol, Tranovského ulica, Liptovský Mikuláš

Slávnostný kazateľ: generálny biskup ECAV Mgr. Ivan Eľko

Bratislava 7. septembra (OTS) - Do loga nášho podujatia, podobne ako do názvu kolektívnej monografie ‒– sme vybrali slová Jána Drahotína Makovického, učiteľa, organizátora učiteľských spolkov a pedagogických časopisov v 50. – 60. rokoch 19. storočia. V svojej dobe reprezentoval názory učiteľov, ktorí budovali slovenské školstvo ako ucelený systém nielen vzdelávacieho a výchovného pôsobenia, ale nadradili mu výchovu žiakov v národnom duchu. Rôznymi mimoškolskými aktivitami pritom účinkovali i na širšiu národnú komunitu.S miernym nadsadením môžeme vyhlásiť, že v kolektívnej monografii autori sledujú slovenských učiteľov v ich individuálnych osudoch a mnohostrannej činnosti od Tolerančného patentu na konci 18. storočia až po druhú polovicu storočia dvadsiateho. Dominujú učitelia z evanjelického prostredia, ale zastúpení sú aj učitelia štátneho školstva, katolíckych škôl i učitelia, ktorých kariéra bola spätá s obdobím druhej polovice 20. storočia, kedy konfesionálna príslušnosť stratila rozhodujúci identifikačný význam a ten naopak nadobudla stranícka príslušnosť. Výber učiteľov, ktorých sme zaradili do našej knihy a do vedeckej konferencie , je selektívny. Sústredili sme sa na učiteľov ľudových, cirkevných i štátnych škôl, ktorých pedagogické a spoločenské pôsobenia neboli doteraz spracované, alebo si ich bádatelia všímali v inom kontexte, ako národných aktivistov, spisovateľov, maliarov, skladateľov, folkloristov a pod.Spolok Martina Rázusa, Historický ústav SAV(Karol Kuzmány: Sláva šľachetným)Podrobné informácie: www.razus.sk