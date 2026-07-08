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Sila skladacieho smartfónu v bleskovo červenej farbe
HONOR Magic V6 je majstrovsky navrhnutá vlajková loď, ktorú oslavuje aj spolupracovník značky Hermès Yoni Alter.
Autor OTS
Bratislava 8. júla (OTS) - Globálna spoločnosť zaoberajúca sa ekosystémom zariadení s AI, HONOR, odhalila HONOR Magic V6, novú generáciu skladacej vlajkovej lode, ktorá prináša majstrovské remeselné spracovanie a dizajn plný farieb a textúr do popredia smartfónových inovácií.
Kombináciou ultra tenkej konštrukcie s pokročilými materiálmi a výrazným príbehom červenej farby inšpirovanej legendárnym koňom Red Hare je HONOR Magic V6 koncipovaný ako vysoko sofistikovaný dizajnový objekt – zariadenie, v ktorom precízne priemyselné remeslo a umelecké vyjadrenie existujú v jedinej, rafinovanej podobe. Exkluzívne puzdro vytvorené v spolupráci s multimediálnym umelcom Yoni Alterom tento príbeh ďalej rozvíja a ponúka používateľom ďalší spôsob, ako osláviť vizuálnu identitu tohto zariadenia.
Foto: HONOR
Osemuholníkový modul fotoaparátu slúži ako ústredný dizajnový prvok, ktorý je navrhnutý so šperkárskou presnosťou, aby ukotvil celú kompozíciu a odrážal disciplinovanú remeselnú zručnosť, ktorá prechádza celým zariadením. Jemné kontrasty medzi leskom a matom, precízne vyladené odlesky a plynulé prechody medzi kovom, sklom a kompozitnými materiálmi vytvárajú z prednej aj zadnej strany rafinovaný pocit vizuálnej hĺbky a hmatovej sofistikovanosti.
Farba a textúra nie sú vnímané ako povrchová dekorácia, ale ako jadro identity modelu HONOR Magic V6. Vonkajší aj vnútorný displej sú orámované tak, aby si zachovali vizuálnu kontinuitu v zloženom aj rozloženom stave, čo zaručuje elegantný vzhľad z každého uhla.
V tomto rafinovanom tele HONOR Magic V6 integruje 6660mAh HONOR kremíkovo-uhlíkovú batériu, čo je najväčšia kapacita, aká kedy bola v skladacom smartfóne použitá. Táto technológia kremíkovo-uhlíkovej batérie novej generácie, vyvinutá v spolupráci so spoločnosťou ATL, poskytuje výrazne vyššiu hustotu energie, čo umožňuje nepretržité celodenné používanie na veľkom skladacom displeji bez kompromisov v oblasti hrúbky alebo spoľahlivosti.
Remeselné spracovanie siaha hlboko do vnútornej architektúry. Vysoko integrovaný kompresný dizajn spája kľúčové komponenty do kompaktnej štruktúry, ktorá maximalizuje priestor pre batériu a podporuje dlhodobú odolnosť. Pánt HONOR Super Steel Hinge a ultra odolné flexibilné sklo UTG prispievajú k vizuálnemu zážitku s takmer nulovým záhybom, čo potvrdzujú aj prísne medzinárodné certifikácie spoľahlivosti a kvality displeja. Vďaka tejto kombinácii pokročilého inžinierstva, materiálových inovácií a presnej konštrukcie prináša HONOR Magic V6 zážitok vlajkovej lode, ktorý je technicky dokonalý a esteticky vycibrený.
Foto: HONOR
Pre HONOR Magic V6 Alter pretvoril motív Red Hare tým, že preniesol kľúčové dizajnové prvky zariadenia do dynamickej kompozície. Osemuholníkový modul fotoaparátu sa stáva okom koňa, ktoré symbolizuje sústredenie a jasnosť, zatiaľ čo extrémna štíhlosť a vnútorná štruktúra smartfónu inšpirovali technické línie a tvary v tele koňa.
Výsledkom je puzdro, ktoré pôsobí ako prirodzené pokračovanie samotného zariadenia – kúsok nositeľného dizajnového umenia, ktorý rešpektuje pôvodné remeselné spracovanie HONOR Magic V6 a zároveň mu dodáva expresívny, zberateľský rozmer. „Keď som prvýkrát videl HONOR Magic V6, pôsobil elegantne, ale zároveň ako vysoko sofistikované inžinierske dielo. Je neuveriteľne tenký, a pritom stále výkonný,“ povedal Yoni Alter. „Keď sa tradičná kultúra stretne s modernou technológiou, dizajn môže nadobudnúť krásu, ktorá presahuje čas. HONOR Magic V6 spája presnosť technológie a predstavivosť dizajnu do jedného celku, posúva hranice a hľadá nové možnosti.“
Viac informácií o značke HONOR nájdete na oficiálnej webovej stránke: www.honor.com/sk a www.honorslovensko.sk.
Kombináciou ultra tenkej konštrukcie s pokročilými materiálmi a výrazným príbehom červenej farby inšpirovanej legendárnym koňom Red Hare je HONOR Magic V6 koncipovaný ako vysoko sofistikovaný dizajnový objekt – zariadenie, v ktorom precízne priemyselné remeslo a umelecké vyjadrenie existujú v jedinej, rafinovanej podobe. Exkluzívne puzdro vytvorené v spolupráci s multimediálnym umelcom Yoni Alterom tento príbeh ďalej rozvíja a ponúka používateľom ďalší spôsob, ako osláviť vizuálnu identitu tohto zariadenia.
Umelecký dizajn farieb a textúrHONOR Magic V6 bol navrhnutý tak, aby bol okamžite rozpoznateľný vďaka odvážnej, ale starostlivo vyváženej hre farieb a materiálov. Jeho osobitný červený zadný kryt čerpá inšpiráciu z legendárneho koňa Red Hare v čínskej histórii a pretransformováva symboliku rýchlosti, sily a neustáleho pohybu vpred do modernej estetiky vlajkovej lode.
Foto: HONOR
Osemuholníkový modul fotoaparátu slúži ako ústredný dizajnový prvok, ktorý je navrhnutý so šperkárskou presnosťou, aby ukotvil celú kompozíciu a odrážal disciplinovanú remeselnú zručnosť, ktorá prechádza celým zariadením. Jemné kontrasty medzi leskom a matom, precízne vyladené odlesky a plynulé prechody medzi kovom, sklom a kompozitnými materiálmi vytvárajú z prednej aj zadnej strany rafinovaný pocit vizuálnej hĺbky a hmatovej sofistikovanosti.
Farba a textúra nie sú vnímané ako povrchová dekorácia, ale ako jadro identity modelu HONOR Magic V6. Vonkajší aj vnútorný displej sú orámované tak, aby si zachovali vizuálnu kontinuitu v zloženom aj rozloženom stave, čo zaručuje elegantný vzhľad z každého uhla.
Majstrovské remeslo v ultra tenkom skladacom teleHONOR Magic V6 predstavuje vrchol vedúceho postavenia značky HONOR v oblasti konštrukcie a inovácií batérií, čím redefinuje možnosti ultra tenkých skladacích vlajkových lodí. V rozloženom stave dosahuje ultra tenký profil približne 4,1 mm, zatiaľ čo v zloženom stave si zachováva štíhlu hrúbku 9,00 mm pri hmotnosti okolo 224 g. Vďaka tomu poskytuje pocit v ruke, ktorý je pozoruhodne blízky tradičným smartfónom s klasickou konštrukciou.
V tomto rafinovanom tele HONOR Magic V6 integruje 6660mAh HONOR kremíkovo-uhlíkovú batériu, čo je najväčšia kapacita, aká kedy bola v skladacom smartfóne použitá. Táto technológia kremíkovo-uhlíkovej batérie novej generácie, vyvinutá v spolupráci so spoločnosťou ATL, poskytuje výrazne vyššiu hustotu energie, čo umožňuje nepretržité celodenné používanie na veľkom skladacom displeji bez kompromisov v oblasti hrúbky alebo spoľahlivosti.
Remeselné spracovanie siaha hlboko do vnútornej architektúry. Vysoko integrovaný kompresný dizajn spája kľúčové komponenty do kompaktnej štruktúry, ktorá maximalizuje priestor pre batériu a podporuje dlhodobú odolnosť. Pánt HONOR Super Steel Hinge a ultra odolné flexibilné sklo UTG prispievajú k vizuálnemu zážitku s takmer nulovým záhybom, čo potvrdzujú aj prísne medzinárodné certifikácie spoľahlivosti a kvality displeja. Vďaka tejto kombinácii pokročilého inžinierstva, materiálových inovácií a presnej konštrukcie prináša HONOR Magic V6 zážitok vlajkovej lode, ktorý je technicky dokonalý a esteticky vycibrený.
Pohyb a objavovanieVizuálny príbeh smartfónu HONOR Magic V6 je ukotvený v symbolike koňa Red Hare, legendárneho zvieraťa spojeného v čínskej kultúre s rýchlosťou, vernosťou a neustálym napredovaním. Týmto príbehom HONOR potvrdzuje, že HONOR Magic V6 je zariadením pre moderných objaviteľov – používateľov, ktorí sa pohybujú medzi rôznymi svetmi, vytvárajú nové možnosti a neustále napredujú. Červený zadný kryt a osemuholníkový modul fotoaparátu tvoria jadro tohto príbehu, pričom evokujú silu a sústredenie koňa a zároveň zostávajú pevne zakorenené v súčasnom priemyselnom dizajne. Výsledkom je estetika vlajkovej lode, ktorá pôsobí nadčasovo a moderne zároveň, pričom spája tradičnú symboliku s technológiou novej generácie.
Spolupráca s umelcom Yoni AlteromNa rozšírenie vizuálnej identity HONOR Magic V6 sa HONOR spojil s multimediálnym umelcom a dizajnérom Yoni Alterom, aby vytvorili exkluzívne puzdro Red Hare. Alter, známy skúmaním hraníc medzi umením a dizajnom, vytvára živo farebné diela, ktoré sa pohybujú medzi figuratívnym a abstraktným umením, medzi formou a priestorom, a podnecujú divákov k dvojitému pohľadu pri dekódovaní jeho vizuálneho jazyka.
Foto: HONOR
Pre HONOR Magic V6 Alter pretvoril motív Red Hare tým, že preniesol kľúčové dizajnové prvky zariadenia do dynamickej kompozície. Osemuholníkový modul fotoaparátu sa stáva okom koňa, ktoré symbolizuje sústredenie a jasnosť, zatiaľ čo extrémna štíhlosť a vnútorná štruktúra smartfónu inšpirovali technické línie a tvary v tele koňa.
Výsledkom je puzdro, ktoré pôsobí ako prirodzené pokračovanie samotného zariadenia – kúsok nositeľného dizajnového umenia, ktorý rešpektuje pôvodné remeselné spracovanie HONOR Magic V6 a zároveň mu dodáva expresívny, zberateľský rozmer. „Keď som prvýkrát videl HONOR Magic V6, pôsobil elegantne, ale zároveň ako vysoko sofistikované inžinierske dielo. Je neuveriteľne tenký, a pritom stále výkonný,“ povedal Yoni Alter. „Keď sa tradičná kultúra stretne s modernou technológiou, dizajn môže nadobudnúť krásu, ktorá presahuje čas. HONOR Magic V6 spája presnosť technológie a predstavivosť dizajnu do jedného celku, posúva hranice a hľadá nové možnosti.“
Inšpirované tými, ktorí objavujú, tvoria a napredujúHONOR Magic V6 a puzdro Red Hare od Yoni Altera sú venované používateľom, ktorí vnímajú technológie ako súčasť svojej osobnej cesty – ľuďom, ktorí oceňujú výkon aj vyjadrenie. Mladosť je energia na neustále objavovanie sveta a sofistikovanosť pochádza z rešpektovania každého detailu. HONOR Magic V6 zachytáva túto dualitu tým, že spája dôsledné inžinierstvo so starostlivo vybraným dizajnovým jazykom, zatiaľ čo puzdro Red Hare ponúka používateľom ďalší spôsob, ako vyjadriť svoju identitu a zmysel pre pohyb.
Ceny, farby a dostupnosťNa Slovensku je HONOR Magic V6 dostupný v červenej a čiernej farbe vo verzii so 16 GB RAM a 512 GB úložiskom. Odporúčaná maloobchodná cena je 2299 eur. Počas letnej akcie sa uplatní zľava 300 eur, takže finálna cena bude 1999 eur. Dostupný je na oficiálnom e-shope spoločnosti HONOR www.honorslovensko.sk a okrem zľavy zákazník získa aj projektor HONOR Choice Projector Air Pro a SuperCharge Power Adapter.
Viac informácií o značke HONOR nájdete na oficiálnej webovej stránke: www.honor.com/sk a www.honorslovensko.sk.