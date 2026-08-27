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Štvrtok 27. august 2026Meniny má Silvia
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Silvia má rýchle reakcie

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Silvie, ktoré oslavujú meniny 27. augusta, sa vyznačujú rýchlymi reakciami a nestálosťou.

Autor TASR
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Bratislava 27. augusta (TASR) - Ženské meno Silvia má rímsky pôvod a v preklade znamená "hora". Na Slovensku patrí k používaným. Jeho nositeľky oslovujeme Silvinka, Silva, Sisa.

Silvie, ktoré oslavujú meniny 27. augusta, sa vyznačujú rýchlymi reakciami a nestálosťou. Málokto dosiahne ich tempo. Výstrednou črtou ich osobnosti je vôľová úroveň, ktorá často klesá a neraz sa mení na tvrdohlavosť. Ich emotívnosť je veľmi silná. Ich zdravie nie je celkom uspokojivé. Pre nepokojnú povahu zvyknú mať Silvie problémy najmä so spánkom.

Silvie ovplyvňuje planéta Venuša. Ich šťastné farby sú modrá a žltá. Ochranné rastliny myší chvost a prvosienka, ochranné kamene opál, achát a koral.
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