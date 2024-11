Sima Magušinová predstavuje pieseň Raz mi povieš z nového albumu

Bratislava 7. novembra (TASR) - Albumom Premena poteší Sima Magušinová fanúšikov ešte pred Vianocami. Do života ho oficiálne uvedie na koncerte v Bratislave a predstavuje z neho skladbu Raz mi povieš, ku ktorej natočila videoklip. TASR informovala PR manažérka Zuzana Valentová.



Vďačnosť, radosť z prítomného okamihu, nádej, odvaha aj odovzdanosť... Pieseň Raz mi povieš zahreje aj povzbudí. Klip ku skladbe natáčala Sima v prostredí Kostolca a Vysokých Tatier.



"Pre mňa je pieseň osobným rozhovorom človeka s Bohom o veciach, na ktoré hľadáme odpovede. Verím, že fanúšikov poteší," hovorí o novinke Sima, ktorá je autorkou hudby aj textu.



Svoj pätnásty rok na hudobnej scéne oslávi Sima aj vydaním siedmeho autorského albumu. Novinku pomenovala Premena ako pieseň, ktorú si na albume zaspievala so speváčkou Skyvou. Druhou spoluprácou albumu, Duše divoké, so Zuzkou Smatanovou potešila v marci tohto roku.



Stretnúť a počuť Simu môžu fanúšikovia na jesenných koncertoch už čoskoro, alebo začiatkom januára v Bratislave, kde predstaví svoj nový album.