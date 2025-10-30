< sekcia Magazín
Šimon a Simona sú vplyvní
Uplatniť sa môžu napríklad v politike alebo v obchode.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Šimon a Simona sú v súčasnosti na Slovensku pomerne populárne mená. Ide o novozákonné hebrejské mená, ktoré v preklade znamenajú "počúvajúci, počúvajúca". Nositeľov oslovujeme Šimonko a Simonka.
Šimonovia aj Simony, ktorí majú spolu meniny 30. októbra, sú pozoruhodné osobnosti. Sú inteligentní, dokážu ovplyvňovať názory ľudí a vedia, ako a koho majú na svoje danosti upozorniť. Uplatniť sa môžu napríklad v politike alebo v obchode.
Nemožno o nich povedať, že sú spoločenskí. Radi sa uzatvárajú do svojho malého vnútorného sveta. Napriek nie vždy vhodnej životospráve majú pevné zdravie. Je podmienené dostatkom spánku.
Šimonkov a Simonky ovplyvňujú planéta Venuša a Slnko. Ich obľúbené farby sú zelená, biela, hnedá a oranžová. Ochranné rastliny ľubovník, mak a nechtík, ochranné kamene smaragd, jantár a granát.