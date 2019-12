Skauti na Slovensko prinesú symbol lásky a nádeje - svetlo z Betlehema

Bratislava 9. decembra (TASR) - Svetlo z Betlehema sa na Slovensko dostane v sobotu 14. decembra. Slovenskí skauti ho prinesú z Rakúska, kde ho pre všetkých ľudí na Slovensku odpália počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v kostole sv. Leopolda vo Viedni. Ešte v ten deň ho privezú do Bratislavy, kde ho prijme prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku Marián Suvák.



"V ranných hodinách v nedeľu 15. decembra odovzdajú Betlehemské svetlo počas svätej omše v Zakopanom skauti zo Slovenska poľským skautom. Svetlo bude aj vďaka skautom tradične putovať cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na Sibír," priblížil Suvák. V nedeľu odovzdajú svetlo skauti i ľuďom počas slávnostnej svätej omše o 10.30 h v konkatedrále sv. Martina v Bratislave, kde bude rovnako ako vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc.



Počas posledného predvianočného víkendu, v sobotu 21. decembra, budú skautské posádky roznášať svetlo vlakmi po celom Slovensku, pričom ho doručia do viac ako 330 miest a obcí. Skauti budú roznášať svetlo až do Štedrého dňa. "Svetlo prinesú do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, budú ho odpaľovať veriacim na predvianočných svätých omšiach a pobožnostiach, doručia ho k ľuďom priamo domov a zavítajú aj na pomyselnú strechu Slovenska, na Lomnický štít," uviedol Suvák.



Svetlo budú skauti na Slovensku roznášať jubilejný 30. raz ako symbol pokoja, lásky a mieru. "Dá sa povedať, že v kontexte s 30. výročím Nežnej revolúcie, aj ako symbol slobody. Sme hrdí, že sa nám podarilo vybudovať takúto silnú tradíciu, ktorá si získala srdcia ľudí a mnohí si už nevedia bez neho ani predstaviť nadchádzajúce sviatočné dni," povedal koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku.



Tradícia svetla z Betlehema sa odvíja už od konca 11. storočia, z obdobia krížových výprav. Jeden z členov tejto výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z "večného" svetla, ktoré horí v Betleheme. Svetlo, ktoré si ostatní obyvatelia Florencie následne odpaľovali a odnášali domov, sa stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia – univerzálnych hodnôt, spájajúcich ľudí. Novodobú tradíciu šírenia plamienka z Betlehema oživili v Rakúsku.