Skauti roznesú svetlo z Betlehema,upozorňujú i na bezpečnosť

Bratislava 16. decembra (TASR) - Počas nasledujúceho víkendu (19. - 20. decembra) sa uskutoční symbolické odovzdanie plamienka z Betlehema verejnosti na svätých omšiach v niekoľkých mestách na Slovensku. Po nich bude možné si betlehemské svetlo odpáliť. TASR o tom v stredu informovala tajomníčka Rady pre rozvoj Slovenského skautingu Elena Michalčíková.



Skauti vyzývajú na dodržanie bezpečnostných zásad, bezkontaktnosť a odpaľovanie plamienka bez zhromažďovania sa. "Všetci skauti, ktorí budú betlehemské svetlo rozdávať, sú poučení o dodržiavaní bezpečnostných zásad. Rovnako by sme o ich dodržiavanie chceli poprosiť všetkých ľudí, ktorí si po svetlo prídu. Je dôležité mať správne nasadené ochranné rúško a prekryté aj horné dýchacie cesty aj dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Tiež ľudí prosíme, aby prišli iba vtedy, ak sú zdraví a nemajú žiadne nezvyčajné príznaky," uviedol hlavný koordinátor betlehemského svetla na Slovensku Marián Suvák.



Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti symbolicky ľuďom v sobotu a v nedeľu počas slávnostných svätých omší. K dispozícii pre verejnosť bude v kostoloch až do Vianoc. Každoročné rozvážanie betlehemského svetla vlakmi tento rok nahradí jedna symbolická jazda na trase Bratislava - Košice. "V momentálnej situácii by, samozrejme, rozvážanie betlehemského svetla vlakmi po celom Slovensku nebolo možné zlúčiť s bezpečnostnými opatreniami. Tridsaťročnú spoluprácu so Železnicami Slovenskej republiky si však vážime a túto tradíciu by sme neradi prerušili, preto sme sa dohodli na tomto symbolickom prevezení betlehemského svetla na trase Bratislava - Košice vlakovým spojením R605 Dargov s odchodom z bratislavskej hlavnej stanice o 10.13 h a príchodom do Košíc o 16.03 h," uviedol Suvák.



Betlehemské svetlo sa tento rok bude šíriť najmä alternatívnymi spôsobmi. Skautskí koordinátori pracujú na hľadaní riešení, ako a kam v rámci jednotlivých organizačných jednotiek svetlo z Betlehema dopraviť. Odpáliť si ho bude možné v kostoloch, skautských domoch aj na verejných priestranstvách. Skauti sa pokúsia vyniesť betlehemské svetlo aj na Lomnický štít do observatória Slovenskej akadémie vied, ktoré je najvyššie položeným pracoviskom a obývaným miestom na Slovensku.