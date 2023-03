Skladateľ a hudobný inovátor Daniel Matej oslavuje 60 rokov

Bratislava 9. marca (TASR) – Daniel Matej patrí k najvýraznejším súčasným skladateľom vážnej a experimentálnej hudby na Slovensku. Jeho skladby zazneli v New Yorku, či v priestoroch pražského Národného divadla. Jeho hudobná dráha je nerozlučne spätá s hudobným telesom VENI ensemble.



Skladateľ a hráč na klavír a klávesové nástroje Daniel Matej sa vo štvrtok 9. marca dožíva okrúhlych 60 rokov.



Daniel Matej sa narodil 9. marca 1963 v Bratislave. V rokoch 1983 – 1989 študoval hudobnú teóriu na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU). V období rokov 1987 – 1992 tu zároveň študoval kompozíciu pod vedením skladateľa Ivana Paríka.



Už počas štúdia v roku 1987 spoluzakladal hudobný súbor VENI ensemble zameraný na interpretáciu diel moderných hudobných skladateľov. Svoje hudobné vzdelanie si doplnil aj na hudobnom konzervatóriu v Paríži (Conservatoire National Supérieur de la Musique), na Kráľovskom konzervatóriu v Haagu (Koninklijk Conservatorium), a v rokoch 1995 - 1996 tiež ako účastník programu composer-in-residence na základe grantu DAAD v Berlíne.



Bol zakladateľom a hlavným redaktorom relácie Štúdio novej hudby Rádia Ragtime. V roku 1994 spoluzakladal Slovenskú sekciu Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM), v roku 2003 sa stal jej predsedom.



Stál pri základoch súborov Požoň Sentimental (1993), VAPORI del CUORE (1994), či appendix CONSORT (1996). V rokoch 1997 až 2003 bol umeleckým riaditeľom a hlavným dramaturgom medzinárodného festivalu Večery novej hudby.



V roku 1997 sa tiež stal interným pedagógom dejín hudby, teórie hudby a kompozície na VŠMU, kde pôsobil až do roku 2013, pričom v období rokov 2003 až 2007 bol vedúcim Katedry teórie hudby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU, a tiež členom Umeleckej a vedeckej rady fakulty. V roku 2004 obhájil titul docenta, v rokoch 2005 – 2012 absolvoval doktorandské štúdium.



V rokoch 2011 – 2018 bola jeho pôsobiskom Katedra hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Dva roky (2019-2020) bol aj učiteľom hudby na Základnej umeleckej škole v Slovenskom Grobe.



"Ak sa Matej vo svojich začiatkoch identifikoval s tvorivými ideálmi popredných predstaviteľov hudobnej postmoderny, tak celý jeho ďalší vývoj predstavuje radikálne odmietnutie akejkoľvek jednoznačnej tradície a jeho tvorba prostredníctvom metódy ´ozvláštňovania´ smeruje k syntetickým tvarom, ktoré len ťažko možno stotožňovať s jestvujúcimi tvorivými orientáciami," hovorí o Matejovi encyklopédia 100 slovenských skladateľov.



Spomedzi rozsiahleho diela Daniela Mateja možno spomenúť napríklad husľovú skladbu Stormy, skladbu MORSeARIA (miserere) venovanú pamiatke novinára Juraja Kušnierika, alebo skladbu KYaRIaE, ktorá mala premiéru v Národnom divadle v Prahe v roku 2018 pri príležitosti vzniku Československa. Na jeseň roku 2022 bolo na slovenskom festivale Melos-Étos uvedené dielo Bondy from Quotations Rotations Variations.



Aktivity súboru VENI zmapoval v roku 2019 dvojalbum VENI ensemble VENI 30. Obsahuje nahrávky z rokov 2006 až 2018, pričom ide o skladby súčasných autorov i samotného Daniela Mateja.



"Ide o nahrávky, ktoré sme považovali za vydarené, takže toto bola príležitosť ich vydať," povedal o albume Daniel Matej. Ako dodal, v súbore VENI ensemble sa vystriedalo viacero hudobníkov aj strednej či mladej generácie. "VENI ensemble je s výnimkou prvých štyroch či piatich rokov skôr príležitostnou projektovou kapelou než pravidelne cvičiacim súborom. Je to dané hlavne okolnosťami existencie slovenskej hudby a interpretačného umenia, to znamená, že sa touto hudbou nedá uživiť," vysvetlil Matej. Preto členovia súboru mali väčšinou "civilné" zamestnania v oblasti hudby, ale aj mimo nej. "Je to vysoký level amatérskeho muzicírovania," doplnil Daniel Matej, ktorý vo štvrtok oslávi šesťdesiatku.







Zdroj: hc.sk