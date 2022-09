Sklovská na extravaganza šou naživo zaspieva najväčšie hity Cher

Bratislava 26. septembra (TASR) - Slovenská speváčka Sisa Sklovská pripravuje extravaganza šou, v ktorej bude naživo spievať najväčšie hity americkej speváčky Cher. Hudobno-tanečná šou Sisa či Cher bude mať premiéru v piatok 14. októbra v bratislavskom STARS auditoriu. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



"Celá idea vznikla začiatkom roku 2020 pri rozhovore Sisy a jej manžela Juraja, že už stačilo projektov, kde Sisa na konci zomiera (napríklad Mata Hari, Madame de Pompadour, Mária Terézia). Tak vznikol nápad vzdať poctu bohyni svetového popu Cher," približuje hudobný režisér Ľubomír Horňák. Kreatívny tím podľa neho čerpal zo spomienok. "Spomínali sme na všetko, čo sme za tie spoločné roky zažili. To najzaujímavejšie sme spojili do šou na počesť speváčky Cher," dodáva k šou, ktorá rozpráva fiktívny minipríbeh o tom, ako Sisa dostane neodolateľnú ponuku spievať na jednom pódiu spolu so Cher. "Nakoniec sa ukáže, že tá ponuka je veľký podvod. A ako v každej rozprávke dobro zvíťazí nad zlom. Sisa sa však už všetky pesničky naučila. Nakoniec si ich diváci budú môcť vypočuť v rámci šou," vysvetľuje Horňák.



Sklovská avizuje, že počas šou odznejú najväčšie hity Cher. "A sme presvedčení, že osloví všetky vekové kategórie. Jej hudba je totiž nadčasová," dodáva s tým, že spievať skladby svetovej speváčky vôbec nie je jednoduché. "Čo máme spoločné, je to, že ja som kontraalt v popovej aj opernej sfére, ona je kontraalt v popovej, čiže na skúškach som hľadala farbu hlasu, aby som sa jej čo najviac priblížila."



Autori podčiarkujú, že pripravovaná šou nie je životným príbehom americkej speváčky. Slovenská diva v ňom vyrozpráva svoj príbeh. "Budem hrať samú seba, svoj príbeh a všetko, čo sa mi stalo, a do toho budú implantované skladby Cher. Tie nanovo zaranžoval Ľubomír Horňák. Na moju prosbu sme do nich dodali aj trochu saxofónu," poznamenala Sklovská. Počas šou bude prechádzať podobne ako na svojich koncertoch rôznymi hudobnými žánrami. "Budem za country speváčku, funkovú speváčku či rockovú speváčku – pretože aj Cher prešla všetkými týmito obdobiami."



V šou vystupujú aj herci Eugen Libezňuk, Peter Sklár, René Štúr, Peter Kočiš, Lucia Vráblicová, Renáta Ryníková, Jakub Janotik a Peter Makránsky (v alternácií). Sklovskú bude doprevádzať živá štvorčlenná kapela a deväťčlenný tanečný súbor pod vedením choreografky Silvie Hudec-Belákovej. Režisérom je Peter Oravec, kostýmy navrhla Ľudmila Várossová.



Šou uvedú tento rok v Bratislave, počas ďalšej sezóny poputuje na turné po Slovensku.