< sekcia Magazín
Skupina ABBA je jedným z prvých gratulantov v novom roku
Svetovo populárna švédska štvorica ju vydala na albume Super Trouper, ten vyšiel 3. novembra 1980.
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Skupina ABBA je jedným z prvých gratulantov v novom roku. Na Nový rok 1981 znela v éteri pieseň Happy New Year skupiny ABBA. Svetovo populárna švédska štvorica ju vydala na albume Super Trouper, ten vyšiel 3. novembra 1980.
Super Trouper bol siedmy štúdiový album skupiny, na Britských ostrovoch sa stal najpredávanejším albumom roku 1980. Hlavné vokály v piesni nahrala Agnetha Fältskog. Autormi piesne, tak ako pri všetkých hitoch, bola dvojica Benny Andersson a Björn Ulvaeus. Vznikala v štúdiu Polar Music pod pracovným názvom Daddy Don't Get Drunk on Christmas Day (Ocko sa na Štedrý deň neopíja). Aj keď ju Benny a Björn zložili a nahrali už vo februári 1980, medzi prvými na tento album, anglická verzia piesne vyšla ako singel v Európe až v roku 1999. Skladbe patril hlavne prvý deň nového roka a obaja autori boli s jej výsledným tvarom veľmi spokojní aj napriek tomu, že v hitparáde nedosiahla žiaden výraznejší úspech. Ostala v tieni hitov Super Trouper a The Winner Takes It All, obe sa ako single dostali na prvé miesto anglickej hitparády. Úspešné boli aj skladby On and On and On, Andante, Andante, Me and I či Lay All Your Love On z tohto albumu.
ABBA vyhrala 6. apríla 1974 v anglickom Brightone Veľkú cenu Eurovízie s pesničkou Waterloo, ktorá jej otvorila cestu k svetovému úspechu. V marci 2010 uviedli skupinu do Rock and rollovej siene slávy, boli prvými umelcami mimo anglofónnej krajiny, ktorým sa tejto pocty dostalo. V roku 2015 bola ich pieseň Dancing Queen uvedená do siene slávy Grammy Recording Academy.
Írska rocková skupina U2 nahrala skladbu s názvom New Year's Day, vyšla na albume War. Bol to tretí štúdiový album skupiny, vyšiel vo februári 1983, v britskom rebríčku sa dostal na prvé miesto, v Spojených štátoch bol dvanásty. Jeho predaj celosvetovo dosiahol 11 miliónov výliskov. Pieseň vydala kapela ako prvý singel z tohto albumu a bola prvou v ich ére, ktorá sa dostala do prvej desiatky britského rebríčka. Jej text bol inšpirovaný poľským hnutím Solidarita.
Skupina Bon Jovi nahrala skladbu New Year's Day, vyšla na štrnástom albume This House Is Not For Sale v novembri 2016.
Pieseň New Year's Day nahrala americká speváčka a skladateľka Taylor Swift, vyšla na jej šiestom albume Reputation v roku 2017. V texte trávi mladá dvojica ráno po silvestrovskej párty a spoločne upratujú svoj spoločný dom. Pieseň vyšla ako singel 27. novembra 2017.
Super Trouper bol siedmy štúdiový album skupiny, na Britských ostrovoch sa stal najpredávanejším albumom roku 1980. Hlavné vokály v piesni nahrala Agnetha Fältskog. Autormi piesne, tak ako pri všetkých hitoch, bola dvojica Benny Andersson a Björn Ulvaeus. Vznikala v štúdiu Polar Music pod pracovným názvom Daddy Don't Get Drunk on Christmas Day (Ocko sa na Štedrý deň neopíja). Aj keď ju Benny a Björn zložili a nahrali už vo februári 1980, medzi prvými na tento album, anglická verzia piesne vyšla ako singel v Európe až v roku 1999. Skladbe patril hlavne prvý deň nového roka a obaja autori boli s jej výsledným tvarom veľmi spokojní aj napriek tomu, že v hitparáde nedosiahla žiaden výraznejší úspech. Ostala v tieni hitov Super Trouper a The Winner Takes It All, obe sa ako single dostali na prvé miesto anglickej hitparády. Úspešné boli aj skladby On and On and On, Andante, Andante, Me and I či Lay All Your Love On z tohto albumu.
ABBA vyhrala 6. apríla 1974 v anglickom Brightone Veľkú cenu Eurovízie s pesničkou Waterloo, ktorá jej otvorila cestu k svetovému úspechu. V marci 2010 uviedli skupinu do Rock and rollovej siene slávy, boli prvými umelcami mimo anglofónnej krajiny, ktorým sa tejto pocty dostalo. V roku 2015 bola ich pieseň Dancing Queen uvedená do siene slávy Grammy Recording Academy.
Írska rocková skupina U2 nahrala skladbu s názvom New Year's Day, vyšla na albume War. Bol to tretí štúdiový album skupiny, vyšiel vo februári 1983, v britskom rebríčku sa dostal na prvé miesto, v Spojených štátoch bol dvanásty. Jeho predaj celosvetovo dosiahol 11 miliónov výliskov. Pieseň vydala kapela ako prvý singel z tohto albumu a bola prvou v ich ére, ktorá sa dostala do prvej desiatky britského rebríčka. Jej text bol inšpirovaný poľským hnutím Solidarita.
Skupina Bon Jovi nahrala skladbu New Year's Day, vyšla na štrnástom albume This House Is Not For Sale v novembri 2016.
Pieseň New Year's Day nahrala americká speváčka a skladateľka Taylor Swift, vyšla na jej šiestom albume Reputation v roku 2017. V texte trávi mladá dvojica ráno po silvestrovskej párty a spoločne upratujú svoj spoločný dom. Pieseň vyšla ako singel 27. novembra 2017.