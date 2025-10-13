< sekcia Magazín
Skupina Bez ladu a skladu oslavuje 40 rokov sériou koncertov
Turné Bez ladu a skladu 40 začína kapela doma, v Trenčíne, už v piatok 17. októbra.
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Kapela Bez ladu a skladu si v roku 2025 pripomína 40. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravila sériu špeciálnych dvojhodinových koncertov, na ktorých zaznejú aj pesničky, ktoré skupina bežne nehráva. Na niekoľkých koncertoch sa pridá aj trenčianska dychovka Lucerka a spriaznené skupiny Chiki liki tu-a, Mňága a Žďorp a Pražský výběr. Vychádza aj limitovaná edícia albumu „Iba raz“ na vinyle, ktorý vychádza na platni vôbec po prvý raz. TASR informoval PR manažér Tomáš Kršňák.
Začínajú 17. októbra doma v Trenčíne, ďalšími budú koncerty v Novom Meste nad Váhom (18. 10.), Košiciach (24. 10.), Bratislave (25. 10.), Brezne (31. 10.), Prahe (4. 11.), Trnave (27. 11.), Žiline (6. 12.) a Prešove (19. 12.).
Turné Bez ladu a skladu 40 začína kapela doma, v Trenčíne, už v piatok 17. októbra. Na koncertoch zaznie viac ako 30 pesničiek zo všetkých albumov kapely. Na troch najväčších koncertoch v Trenčíne, Bratislave a Košiciach sa pridá aj trenčianska dychovka Lucerka. Koncerty na festivaloch Pohoda a Colours of Ostrava ukázali, že toto spojenie funguje vynikajúco.
„Trenčín je centrom alternatívy na Slovensku, ale aj hlavným mestom dychovky. Vždy to boli oddelené hudobné svety - preto sme sa rozhodli to zmeniť. Lucerka prináša do našej kapely deväť hutných dychov, čím sa naše saxofónové golden duo rozrástlo na jedenásťčlennú dychovú sekciu. Člen tejto dychovky Luboš Pilár urobil skvelé aranžmány, zo spolupráce sme nadšení,“ vraví gitarista kapely Martin Beďatš.
Unikátom je, že skupina oslavuje 40 rokov existencie v pôvodnom zložení. Bez ladu a skladu tvoria Peter Kaščák (basgitara), Martin Beďatš (gitara), Richard Rybníček (bicie), Rasťo Kubica (saxofóny), Peter Kohout (saxofóny) a Michal Kaščák (spev, klávesy).
Začínajú 17. októbra doma v Trenčíne, ďalšími budú koncerty v Novom Meste nad Váhom (18. 10.), Košiciach (24. 10.), Bratislave (25. 10.), Brezne (31. 10.), Prahe (4. 11.), Trnave (27. 11.), Žiline (6. 12.) a Prešove (19. 12.).
Turné Bez ladu a skladu 40 začína kapela doma, v Trenčíne, už v piatok 17. októbra. Na koncertoch zaznie viac ako 30 pesničiek zo všetkých albumov kapely. Na troch najväčších koncertoch v Trenčíne, Bratislave a Košiciach sa pridá aj trenčianska dychovka Lucerka. Koncerty na festivaloch Pohoda a Colours of Ostrava ukázali, že toto spojenie funguje vynikajúco.
„Trenčín je centrom alternatívy na Slovensku, ale aj hlavným mestom dychovky. Vždy to boli oddelené hudobné svety - preto sme sa rozhodli to zmeniť. Lucerka prináša do našej kapely deväť hutných dychov, čím sa naše saxofónové golden duo rozrástlo na jedenásťčlennú dychovú sekciu. Člen tejto dychovky Luboš Pilár urobil skvelé aranžmány, zo spolupráce sme nadšení,“ vraví gitarista kapely Martin Beďatš.
Unikátom je, že skupina oslavuje 40 rokov existencie v pôvodnom zložení. Bez ladu a skladu tvoria Peter Kaščák (basgitara), Martin Beďatš (gitara), Richard Rybníček (bicie), Rasťo Kubica (saxofóny), Peter Kohout (saxofóny) a Michal Kaščák (spev, klávesy).