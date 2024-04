Skupina Billy Barman vydala nový album Galéria duševného zdravia

Bratislava 1. apríla (TASR) - Kapela Billy Barman vydala piaty štúdiový album s názvom Galéria duševného zdravia. Ponúka na ňom 11 skladieb vrátane aktuálneho singlu Hory medzi nami. TASR informoval PR manažér Marek Kučera.



Barmani zo svojho piateho radového albumu zverejnili už štyri single, sú nimi Zero, Vyhovoriť sa na tmu, Karamel a Takáto si/Väzni predstáv. Ten najnovší, o odcudzení a pochybnostiach nielen ľudí vo vzťahu, nesie názov Hory medzi nami.



"Je to jedna z prvých skladieb, na ktorých sme začali pracovať. Táto pieseň mala veľmi dlho pracovný názov Galéria duševného zdravia. Skica vznikla ešte v roku 2020 tesne po festivale Grape, na ktorom vznikla aj rovnomenná hláška Galéria duševného zdravia. Napokon tento motív z textu ustúpil a použili sme ho ako názov albumu. Toto je ten prípad skladby, kedy to nejde úplne hladko. Viackrát sme ju odložili a potom skúšali dokončiť. S finálnou verziou nám veľmi pomohol producent Marek Rakovický," povedal gitarista skupiny Jozef Vrábel.



Vizuál k aktuálnemu singlu Hory medzi nami zverila kapela do rúk režiséra Juraja Mráza a ten sa svojej úlohy chopil vo veľkom štýle. Spolu s kameramanom Oliverom Záhlavom natočil videoklip plný dotykov a jemnej erotiky. Nie je však len o sexe, ale aj o slobode, otvorenosti bez nálepkovania a láske, ktorá má mnoho podôb a prejavov.



"Pôvodný scenár mal pracovný názov Hotel Sloboda. Za dverami tohto hotela malo byť všetko dovolené. Myslím, že sme dali von 'very soft' verziu. Všetko, na čo sme my a režisér chceli poukázať, sa podarilo do klipu dostať," dodal spevák kapely Juraj Podmanický.



Videoklip sa nakrúcal v Bratislave v Dome kultúry Ružinov. Jeho zaujímavosťou je, že v ňom nehrajú profesionálni herci, ale známi a priatelia realizačného tímu. Jednu z postáv stvárnil priamo aj režisér klipu.



Barmani album Galéria duševného zdravia predstavia aj na rovnomennom turné, počas ktorého odohrajú 13 koncertov - desať na Slovensku a tri v Čechách. Turné vyvrcholí koncertom v Bratislave, kde sa nový album aj pokrstí.





Hory medzi nami klip: https://www.youtube.com/watch?v=6uSYifC_ohs