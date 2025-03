Skupina Chinaski predstavuje nový singel Slyším tvoje kroky

Bratislava 6. marca (TASR) - Známa česká skupina Chinaski predstavuje aktuálny singel Slyším tvoje kroky. Fanúšikovia si skladbu nájde na narodeninovom albume 30. Novinku predstaví kapela aj na slovenskom turné Chinaski 30 let, ktoré sa začne 3. apríla v Banskej Bystrici. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Pieseň Slyším tvoje kroky vznikala posledné dva roky. "Tie najsilnejšie piesne sa rodia v šatni po koncerte, keď zídeme v eufórii z pódia nabití energiou od fanúšikov. Refrén tejto piesne sme si tak rôzne po koncertoch hrali vyše dva roky," opisuje Michal Malátný.



Chinaski novinku, ako aj celý album 30 nahrávali na britských ostrovoch v legendárnych štúdiách Rockfield, v ktorom pôsobili velikáni ako Queen, Coldplay či Oasis.



"Je to naozaj kultové štúdio, v ktorom vznikol napríklad megahit Bohemian Rhapsody od skupiny Queen. Keď sme tam prišli, všetci sme sa vrhli ku klavíru, na ktorom Freddie Mercury nahral túto skladbu. Zahrali sme si ju a zažili naozaj neopísateľný zážitok," dodáva basgitarista Tomi Okres.



Novinku sprevádza pôsobivý videoklip, ktorý režíroval Václav Marhoul spoločne s Jitkou Čvančarovou. Do tímu si prizvali Vladimíra Smutného, ktorý sa postavil za kameru. V klipe sa celá kapela objaví v kostýmoch neandertálcov, ktorí žijú spoločne v jaskyni.



"Keď sme sa rozhodli, že nakrútime znovu niektoré naše staré songy, bol to pre nás návrat do praveku. Ani vo sne nám nenapadlo, že sa v ňom ocitneme aj vďaka našej novej piesni. Pánovi režisérovi Marhoulovi napadlo, že keďže láska je večná, tak to bude príbeh z praveku. Že budeme skupina neandertálcov, ktorí majú medzi sebou jednu krásnu ženu, do ktorej sa všetci zamilujeme a ja úplne najviac," doplnil Malátný.