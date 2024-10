Skupina Coldplay vydala očakávaný desiaty album s názvom Moon Music

Bratislava 4. októbra (TASR) - Album Moon Music, ktorý produkoval Max Martin, obsahuje augustový singel We Pray a júnový singel feelslikeimfallinginlove, ktorý bol dvakrát nominovaný na MTV VMAs a dosiahol prvé miesto v britskom airplay rebríčku. Tretí singel All My Love vychádza spolu s albumom a videoklipom, ktorý bol natočený v karaoke bare v Las Vegas. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Chris Martin nedávno zverejnil video, v ktorom poskytol svoj pohľad na album: "Myslím, že tento album je reakciou na boj so všetkými konfliktmi vo vnútri seba samého a tiež na konflikty zvonka. Ide o to, aká by mohla byť tá najlepšia odpoveď. Myslím, že Moon Music sa snaží povedať, že možno láska je tou najlepšou odpoveďou."



Album mal svetovú premiéru v pondelok (30. 9.) v podniku Moon Saloon v mestečku Moon v americkom štáte Wisconsin. Kapela oslávi vydanie albumu vystúpením v sobotňajšej show Saturday Night Live.



V súlade s priekopníckymi opatreniami, Coldplay pre udržateľnosť na ich aktuálnom svetovom turné, ktoré doteraz znížilo emisie CO2 o 59 % v porovnaní s ich predchádzajúcim turné, vyvinuli veľké úsilie, aby boli fyzické verzie Moon Music z pokiaľ možno čo najšetrnejších materiálov. Ide tak o prvý album na svete, ktorý vyšiel ako 140 g EcoRecord rPET LP, pričom každá kópia je vyrobená z deviatich recyklovaných PET fliaš.



Navyše kapela spolupracovala s dlhoročnými partnermi z The Ocean Cleanup na vytvorení ďalšieho formátu - LP v edícii Notebook. rPET pre túto edíciu obsahuje 70 % plastu z riek, zachyteného organizáciou The Ocean Cleanup z rieky Rio Las Vacas v Guatemale. Štandardné CD edície Moon Music budú prvými na svete, ktoré vyjdú na EcoCD vytvorenom z 90 % recyklovaného polykarbonátu, pochádzajúceho z komunálneho odpadu.