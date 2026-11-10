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Skupina Divokej Bill vydáva nový singel Do neznáma
Novým singlom zároveň kapela otvára ďalšiu kapitolu tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Známa česká skupina Divokej Bill prichádza s novým singlom Do neznáma. Novinka z autorskej dielne Vaška Bláhu vznikla spontánne v Štúdiu Sono a kapela ju predstavuje ako symbolickú pozvánku na jesenné akustické turné, s ktorým v novembri a decembri cestuje za fanúšikmi naprieč Českou republikou. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Skladba Do neznáma vznikla bez veľkých plánov a očakávaní. Kapela ju nahrala predovšetkým pre radosť z tvorby a spoločného hrania, čo sa odzrkadľuje v atmosfére piesne. Nahrávka vznikla v októbri 2026 v Štúdiu SONO, o mix a mastering sa postaral Adam Karlík. Novinku sprevádza videoklip režiséra Martina Kolembáře, ktorý pre kapelu pripravil námet a ujal sa réžie, kamery i finálnej postprodukcie.
„Do neznáma je presne ten typ pesničky, ktorý vznikne úplne prirodzene. Bez zadania, bez tlaku a bez premýšľania nad tým, čo by mala spĺňať. Proste sme mali chuť niečo vytvoriť a z výsledku máme radosť. Možno práve preto v sebe nesie ľahkosť a energiu, ktoré sme chceli zachovať aj na nahrávke,“ hovorí kapela Divokej Bill.
Novým singlom zároveň kapela otvára ďalšiu kapitolu tohto roka. Po letnej jazde s turné Osm Divokejch 2026 sa kapela na jeseň vracia k akustickému formátu, ktorý si fanúšikovia obľúbili už počas vypredaného turné v roku 2024. Divokej Bill na 17 koncertoch predstaví svoju tvorbu v podobe, ktorá dáva väčší priestor skladbám, textom i bezprostrednému kontaktu s publikom. Akustické turné odštartovali 6. novembra v Hradci Králové a vyvrcholí 22. decembra v pražskej Lucerne.
„Akustické koncerty majú úplne inú atmosféru. Sme si s ľuďmi omnoho bližšie a môžeme si dovoliť trochu inak pracovať s pesničkami. Ale akusticky u nás rozhodne neznamená potichu alebo v pokoji. Fanúšikovia vedia, že aj keď odpojíme elektrinu, stále je to Divokej Bill a poriadna jazda. Po minulom akustickom turné sme vedeli, že sa k tomu chceme ešte vrátiť,“ dodáva kapela.
Skladba Do neznáma vznikla bez veľkých plánov a očakávaní. Kapela ju nahrala predovšetkým pre radosť z tvorby a spoločného hrania, čo sa odzrkadľuje v atmosfére piesne. Nahrávka vznikla v októbri 2026 v Štúdiu SONO, o mix a mastering sa postaral Adam Karlík. Novinku sprevádza videoklip režiséra Martina Kolembáře, ktorý pre kapelu pripravil námet a ujal sa réžie, kamery i finálnej postprodukcie.
„Do neznáma je presne ten typ pesničky, ktorý vznikne úplne prirodzene. Bez zadania, bez tlaku a bez premýšľania nad tým, čo by mala spĺňať. Proste sme mali chuť niečo vytvoriť a z výsledku máme radosť. Možno práve preto v sebe nesie ľahkosť a energiu, ktoré sme chceli zachovať aj na nahrávke,“ hovorí kapela Divokej Bill.
Novým singlom zároveň kapela otvára ďalšiu kapitolu tohto roka. Po letnej jazde s turné Osm Divokejch 2026 sa kapela na jeseň vracia k akustickému formátu, ktorý si fanúšikovia obľúbili už počas vypredaného turné v roku 2024. Divokej Bill na 17 koncertoch predstaví svoju tvorbu v podobe, ktorá dáva väčší priestor skladbám, textom i bezprostrednému kontaktu s publikom. Akustické turné odštartovali 6. novembra v Hradci Králové a vyvrcholí 22. decembra v pražskej Lucerne.
„Akustické koncerty majú úplne inú atmosféru. Sme si s ľuďmi omnoho bližšie a môžeme si dovoliť trochu inak pracovať s pesničkami. Ale akusticky u nás rozhodne neznamená potichu alebo v pokoji. Fanúšikovia vedia, že aj keď odpojíme elektrinu, stále je to Divokej Bill a poriadna jazda. Po minulom akustickom turné sme vedeli, že sa k tomu chceme ešte vrátiť,“ dodáva kapela.