< sekcia Magazín
Skupina Elán predstavuje nový singel Zavolaj mi!
Po úspešnom návrate na pódiá a vypredaných koncertoch Elán 70 kapela pokračuje v tvorbe nových piesní a prichádza aj s novým videoklipom.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Skupina Elán, legenda česko-slovenskej hudobnej scény, predstavuje nový singel Zavolaj mi! Po úspešnom návrate na pódiá a vypredaných koncertoch Elán 70 kapela pokračuje v tvorbe nových piesní a prichádza aj s novým videoklipom. TASR informovala PR manažérka Andrea Turčina.
Novinka Zavolaj mi! nesie všetky znaky tvorby Elánu - výraznú melódiu, energický aranžmán a text, ktorý reflektuje aktuálnu dobu. Hudbu zložil dlhoročný člen skupiny a hráč na klávesových nástrojoch Ľubo Horňák, text napísal slovenský básnik a textár Juraj Soviar. V ich spoločnej skladbe, ktorú interpretuje Jožo Ráž, sa prelína obraz dnešného sveta plného nerovností a sklamaní s vierou v lepšie zajtrajšky.
„Keď mi Juraj poslal text, hneď som vedel, že sa vraciame ku koreňom. Tvrdé gitary, ťah na bránku a energia až do konca - to je Elán a vždy bude. Toto nie je protest song, ale reality song. Svet sa mení, často nie k lepšiemu, no ja verím, že si budeme volať, lebo už je lepšie,“ hovorí Ľubo Horňák.
„Myšlienku mi pri jednom stretnutí povedal Jožo Ráž - Zavolaj mi, keď bude lepšie..., a to mi stačilo. Na druhý deň bol text hotový. Svet balansuje na hrane, veľa ľudí trpí, no aj v beznádeji sa skrýva nádej. O tú nám ide,“ dodáva Juraj Soviar.
Refrén Zavolaj mi, keď bude lepšie prináša jasný a zapamätateľný odkaz, ktorý sa dotýka každého poslucháča. Skupina Elán tak pokračuje v tradícii piesní s posolstvom - skladieb, ktoré dokážu jednoducho a priamo pomenovať emócie aj dobu, v ktorej vznikli. Novinka je dôkazom, že hudba Elánu má stále silu osloviť celé generácie.
Kapela počas premiéry videoklipu v pražskom Edene 22. septembra zároveň oznámila aj exkluzívne koncerty pripravované na rok 2026. Pod názvom Elán & kamaráti sa uskutočnia dve veľké vystúpenia - 23. mája 2026 v Amfiteátri pod Zoborom v Nitre a 6. júna 2026 v pražskej Fortuna Aréne. Pôjde o špeciálny koncept, v ktorom sa ku skupine pripoja aj bývalí členovia kapely. Mladší fanúšikovia tak budú mať jedinečnú príležitosť zažiť Elán v jeho pôvodnej podobe a starší sa budú môcť vrátiť do čias svojej mladosti. Koncertný program sa uskutoční pri príležitosti 45 rokov od vydania debutového albumu Ôsmy svetadiel.
Zavolaj mi! klip:
Novinka Zavolaj mi! nesie všetky znaky tvorby Elánu - výraznú melódiu, energický aranžmán a text, ktorý reflektuje aktuálnu dobu. Hudbu zložil dlhoročný člen skupiny a hráč na klávesových nástrojoch Ľubo Horňák, text napísal slovenský básnik a textár Juraj Soviar. V ich spoločnej skladbe, ktorú interpretuje Jožo Ráž, sa prelína obraz dnešného sveta plného nerovností a sklamaní s vierou v lepšie zajtrajšky.
„Keď mi Juraj poslal text, hneď som vedel, že sa vraciame ku koreňom. Tvrdé gitary, ťah na bránku a energia až do konca - to je Elán a vždy bude. Toto nie je protest song, ale reality song. Svet sa mení, často nie k lepšiemu, no ja verím, že si budeme volať, lebo už je lepšie,“ hovorí Ľubo Horňák.
„Myšlienku mi pri jednom stretnutí povedal Jožo Ráž - Zavolaj mi, keď bude lepšie..., a to mi stačilo. Na druhý deň bol text hotový. Svet balansuje na hrane, veľa ľudí trpí, no aj v beznádeji sa skrýva nádej. O tú nám ide,“ dodáva Juraj Soviar.
Refrén Zavolaj mi, keď bude lepšie prináša jasný a zapamätateľný odkaz, ktorý sa dotýka každého poslucháča. Skupina Elán tak pokračuje v tradícii piesní s posolstvom - skladieb, ktoré dokážu jednoducho a priamo pomenovať emócie aj dobu, v ktorej vznikli. Novinka je dôkazom, že hudba Elánu má stále silu osloviť celé generácie.
Kapela počas premiéry videoklipu v pražskom Edene 22. septembra zároveň oznámila aj exkluzívne koncerty pripravované na rok 2026. Pod názvom Elán & kamaráti sa uskutočnia dve veľké vystúpenia - 23. mája 2026 v Amfiteátri pod Zoborom v Nitre a 6. júna 2026 v pražskej Fortuna Aréne. Pôjde o špeciálny koncept, v ktorom sa ku skupine pripoja aj bývalí členovia kapely. Mladší fanúšikovia tak budú mať jedinečnú príležitosť zažiť Elán v jeho pôvodnej podobe a starší sa budú môcť vrátiť do čias svojej mladosti. Koncertný program sa uskutoční pri príležitosti 45 rokov od vydania debutového albumu Ôsmy svetadiel.
Zavolaj mi! klip: