< sekcia Magazín
Skupina Florence and the Machine ohlásila nový album
Kapela potvrdila blížiace sa vydanie platne na sociálnych médiách, pričom zverejnila i obal albumu, jeho názov aj dátum vydania.
Autor TASR
Londýn 22. augusta (TASR) - Anglická hudobná indie skupina Florence and the Machine oficiálne oznámila vydanie svojho nového štúdiového albumu, ktorý bude mať názov Everybody Scream. V poradí šiesty album londýnskej formácie vyjde 31. októbra na značke Polydor, informuje magazín NME.
Kapela potvrdila blížiace sa vydanie platne na sociálnych médiách, pričom zverejnila i obal albumu, jeho názov aj dátum vydania. „Florence and the Machine, Everybody Scream, nový album, tento Halloween,“ uvádza sa v príspevku.
Na obale je speváčka Florence Welchová zachytená širokouhlým objektívom, ako sedí rozkročená v neformálnom čierno-bielom oblečení v miestnosti s drevenými stenami. Na webovej stránke kapely sa tiež objavili nové odkazy na objednávky, ktoré odhaľujú, že album bude vydaný 31. októbra a bude k dispozícii v rôznych formátoch.
Na albume bude 12 piesní. Album vyjde aj v rozšírenej verzii s podtitulom Chamber Versions a alternatívnym obalom, kde fanúšikovia nájdu štyri bonusové skladby. Táto verzia však bude dostupná len ako CD a vinylová platňa. Na magnetofónových kazetách bude dostupná Bloodwood Edition s odlišným obalom albumu.
Špekulácie o novej platni nabrali na intenzite v júli, keď Welchová (38) zdieľala príspevok, v ktorom naznačila, že nový hudobný materiál je na ceste. Kapela, ktorá vznikla v roku 2007, naposledy vydala štúdiový album v roku 2022 - Dance Fever.
Florence and the Machine debutovala v roku 2009 albumom Lungs. Formácia vlani oslávila 15 rokov od jeho vydania orchestrálnym koncertom v historickej Royal Albert Hall v Londýne. Koncert sa konal v rámci programu BBC Proms 2024 a bol zaznamenaný na živom albume Symphony of Lungs (2025).
Kapela potvrdila blížiace sa vydanie platne na sociálnych médiách, pričom zverejnila i obal albumu, jeho názov aj dátum vydania. „Florence and the Machine, Everybody Scream, nový album, tento Halloween,“ uvádza sa v príspevku.
Na obale je speváčka Florence Welchová zachytená širokouhlým objektívom, ako sedí rozkročená v neformálnom čierno-bielom oblečení v miestnosti s drevenými stenami. Na webovej stránke kapely sa tiež objavili nové odkazy na objednávky, ktoré odhaľujú, že album bude vydaný 31. októbra a bude k dispozícii v rôznych formátoch.
Na albume bude 12 piesní. Album vyjde aj v rozšírenej verzii s podtitulom Chamber Versions a alternatívnym obalom, kde fanúšikovia nájdu štyri bonusové skladby. Táto verzia však bude dostupná len ako CD a vinylová platňa. Na magnetofónových kazetách bude dostupná Bloodwood Edition s odlišným obalom albumu.
Špekulácie o novej platni nabrali na intenzite v júli, keď Welchová (38) zdieľala príspevok, v ktorom naznačila, že nový hudobný materiál je na ceste. Kapela, ktorá vznikla v roku 2007, naposledy vydala štúdiový album v roku 2022 - Dance Fever.
Florence and the Machine debutovala v roku 2009 albumom Lungs. Formácia vlani oslávila 15 rokov od jeho vydania orchestrálnym koncertom v historickej Royal Albert Hall v Londýne. Koncert sa konal v rámci programu BBC Proms 2024 a bol zaznamenaný na živom albume Symphony of Lungs (2025).