Skupina Hex a Emma Drobná predstavujú spoločný song Navždy mladí

Bratislava 27. septembra (TASR) – Skupina Hex a Emma Drobná prichádzajú s emotívnou novinkou Navždy mladí. Podmanivý duet je štvrtým singlom z úspešného albumu Kde je tu láska?, ktorý kapela vydala v apríli tohto roka.



Autorom hudby aj textu je gitarista Martin Fefe Žúži. "To, že túto pesničku postavím ako duet, mi napadlo hneď na začiatku. Pre mňa je táto skladba míľnikom v mojej skladateľskej kariére. Bola prvá, ktorej základ som skomponoval na klávesoch, dovtedy som skladal výlučne na gitare. A text by mohol byť klasickým príbehom Rómea a Júlie zo súčasnosti," hovorí Fefe.



"Emmu ja považujem za talent, ktorý sa tu rodí raz za dlhý čas. Mám pri nej pocit, akoby sme sa už poznali niekoľko desiatok rokov a ona prirodzene patrila do našej partie. Veľmi sa teším zo spolupráce, ako aj z toho, že prijala pozvanie byť špeciálnym hosťom na našom jesennom turné," dodáva Tomáš Yxo Dohňanský.







"Veľmi som sa tešila, keď ma oslovili, bola som fanúšičkou skupiny Hex a ešte stále som. Veľmi ma baví to, čo prinášajú na koncertoch, že tu ľudia tancujú, skáču a cítia sa pritom dobre. Proste pozitívna energia, ktorá s Hexom prichádza. Už sa poznáme pár rokov, spolu sme si aj niečo odspievali. Keby som mala sedemnásť a niekto mi povedal, že budem mať pieseň s Hexom, tak by som to neverila," povedala pre TASR Emma Drobná.



Kapela pripravuje na november Kde je tu láska Tour 2023, ktoré začne 7. novembra koncertom v Poprade. V cestovnom pláne je osem slovenských miest a v každom z nich odohrá Hex skoro dvojhodinovú šou.



Videoklip k piesni Navždy mladí, ktorú si ľudia budú môcť vypočuť naživo aj na spomínanom turné, kapela zverila do rúk Borisovi Holečkovi a jeho manželke Veronike. Okrem réžie sú obaja autormi námetu i scenára.