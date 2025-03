Skupina Hex oslavuje 35 rokov na hudobnej scéne

Košice 29. marca (TASR) - Dnes už legendárna slovenská kapela Hex oslavuje 35 rokov na hudobnej scéne. Jubileum oslávi na turné Hex 35. Jeho prvou zastávkou v piatok (28. 3.) večer bol Spoločenský pavilón v Košiciach. Skupina vznikla v roku 1989, Peter Ďuďo Dudák a Tomáš Yxo Dohňanský boli spolužiakmi od základnej školy. Koncertnú premiéru mali 17. marca 1990 v bratislavskom Dome kultúry Ovsište spolu s formáciami Kosa z nosa a Komorné kvarteto.



Na svojom konte majú dnes desať štúdiových albumov a do playlistu zaradili skladby z celého obdobia účinkovania kapely. Začínali trojicou Vetroň, 1,2,3 Dobrý deň a Tam, kde slnko spí, pokračovali skladbami Beh, Kde je tu láska?, Kým sa obrátiš, Dana, Chvíľu áno, chvíľu nie, Každý deň je nedeľa a Michaela. Uprostred koncertu poslali do muzikantského neba skladbu Srdce svojmu členovi Ďuďovi, ktorý zomrel mladý vo veku 46 rokov 14. augusta 2019.



Ďalšími boli Bratislavskí chalani, Som on (Snežný pluh), Indiánske leto, Život, V piatok podvečer, Keď sme sami, Maťo a Linda, Pomaranče z Kuby a Nikdy nebolo lepšie, tie tri záverečné už ako prídavok vďačným fanúšikom, ktorí vytvorili v hľadisku skvelú atmosféru od prvej chvíle. Ani nie je potrebné dodávať, že k známym hitom, ktorých bola väčšina, pridali diváci aj svoje hlasivky.







Na turné si Hexáci prizvali aj hostí, na klávesoch kapelu doplnil Mišo Veslo, vokalistka Laura Weng a dychová sekcia v zložení Jozef Chorvát (trombón), Samuel Šimek (trúbka) a Ján Slezák (saxofón). Turné pokračuje 1. apríla v Žiline, 3. apríla v Bratislave, 9. apríla v Brne a 10. apríla v Prahe.



„Toto je kapela, ktorá bola celý život najviac o priateľstve, kamarátstve a o tom, že nám je spolu dobre. Boli aj horšie chvíle, však je to vo vzťahu normálne, ale sme tu stále plus-mínus v tej istej zostave. Mali sme veľmi ťažkú chvíľu, keď nám odišiel Ďuďo, potom nás veľmi podržali naše rodiny a hlavne fanúšikovia. To všetko zosobňuje tých 35 rokov, jedným slovom by som to nazval kamarátstvo. Hudba je to, čo nás najviac baví, spája, je to zázrak,“ hovorí k 35-ročnej spoločnej dráhe Dohňanský.



„Momentálne kapela funguje aj na novom albume, vyzerá to neuveriteľne, lebo zarezonoval po toľkých rokoch, čo je neskutočné. Dokonca je na ňom pesnička Pomaranče z Kuby, ktorá bola najhranejšou za minulý rok v rádiách. Užívame si koncerty a ja chystám teraz aj iné projekty. Extrémne ma baví hudba,“ dodáva gitarista, skladateľ aj textár Martin Fefe Žúži.



Skupina Hex vydala desať štúdiových albumov, v októbri 1992 vyšiel debutový album Ježiš Kristus nosí krátke nohavice, v septembri 1993 druhý album Abrakadabra. V apríli 2023 vydali nový, v poradí desiaty album Kde je tu láska?, za ktorý dostali v marci 2024 ocenenie Krištáľové krídlo a rovnako v marci 2024 aj cenu Anděl českej Akadémie populárnej hudby za najlepší slovenský album.