Skupina Hex pozýva fanúšikov na koncert Vianočný Hex a hostia
Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Skupina Hex pozýva fanúšikov stráviť spoločný predvianočný večer na koncerte Vianočný Hex a hostia, ktorý sa uskutoční v nedeľu v priestoroch bratislavského Divadla Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH). Tento koncert už neodmysliteľne patrí k záveru roka a spája to najlepšie v podaní skupiny Hex - hudbu, priateľstvo a radosť zo spoločného stretnutia.
Priestory divadla sa otvoria o 17.00 h, Hexáci totiž pozývajú fanúšikov prísť skôr, aby sa s nimi mohli netradične stretnúť ešte pred koncertom. Práve čas medzi 17.00 a približne 18.30 h chcú členovia kapely venovať osobným stretnutiam, rozhovorom, punču, koláčom a spoločnej vianočnej pohode. Následne sa kapela odoberie do šatní pripraviť sa na koncert. Fanúšikovia sa s kapelou budú môcť stretnúť aj po koncerte, no práve čas pred koncertom chcú spolu stráviť čo najviac neformálne a uvoľnene.
Koncert sa začne o 19.00 h a prinesie prierez tvorbou skupiny doplnený o výnimočných hostí. Na pódiu sa predstavia Tina, Juraj Benetin a Tomáš Sloboda z kapely Korben Dallas, ďalej dychová sekcia Swing Society Brass Section a detský spevácky zbor Starého Mesta Sirénčatá.
„Vianočný koncert je pre nás každý rok takým zastavením. Vždy sa tešíme, že môžeme byť s našimi fanúšikmi trochu inak - nielen na pódiu, ale aj medzi nimi. Je to pre nás skutočné sviatočné stretnutie. Tento rok sme oslávili 35 rokov na pódiách a máme za sebou úžasné koncerty. Vďaka fanúšikom sme prežili množstvo nezabudnuteľných momentov. Ten vianočný bude pre nás aj pre nich malou odmenou za tento nádherný rok,“ hovoria členovia kapely.
