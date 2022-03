Skupina Hex pripravuje klubové turné

Bratislava 22. marca (TASR) – Skupina Hex vycestuje v apríli za fanúšikmi. Dva roky odkladané Hex Back To The Clubs Tour začne 20. apríla v Piešťanoch, ďalšími zastávkami budú Bratislava (21. 4.), Malacky (22. 4.), Trenčín (23. 4.), Martin (28. 4.) a Prešov (29. 4.). TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Veľa vecí sa zmenilo, my vám však chceme priniesť nádej a radosť, pretože veríme, že hudba môže ponúknuť trochu uzdravenia. Chceme podporiť kluby, v ktorých sme kedysi dávno začínali a dnes to majú naozaj ťažké. Ale aj mladé kapely, ktoré sú fantastické a idú si s nami zahrať. Back to the Clubs Tour je turné, ktorým sa chceme poďakovať za to, že stojíte pri nás. Máme vás veľmi radi," odkazujú svojim fanúšikom Fefe, Yxo, Šarkan a Tybyke.



Počas covidu pracovali na nových pesničkách. Kapele vyšli dve reedície prvých albumov - Ježiš Kristus nosí krátke nohavice a Abrakadabra. "Medzitým sme mali zopár koncertov po Slovensku, išlo však väčšinou o akcie, kde hralo viac interpretov. Klasické klubové koncerty sme nehrali skoro vôbec. O to viac sa tešíme na naše turné, ktoré je venované našim fanúšikom. Sme nesmierne radi, že aj napriek tomu, že sme koncerty trikrát prekladali, nevracali vstupenky a čakali na chvíľu, kedy sa znova uvidíme a potešíme sa navzájom," hovorí Tomáš "Yxo" Dohňanský.



Na turné zaznejú veľké hity skupiny a piesne, ktoré majú fanúšikovia už dlhé roky radi. "Zahráme aj skladby, ktoré bežne nehrávame a hodia sa do klubov a nevylučujeme ani hranie coverov, teda pesničiek od iných interpretov, ktorých máme radi. Keďže pracujeme na nových skladbách, chceli by sme jednu, dve zahrať a zachytiť si reakciu publika. Toto turné je pre nás špeciálne aj v tom, že sa nám ozývajú fanúšikovia, ktorí nás počúvajú od začiatku a dnes sa na naše koncerty chystajú aj so svojimi deťmi. Sme radi, že naša hudba rezonuje naprieč generáciami. Tešíme sa, že si ju budeme môcť spolu s nimi užiť na špeciálnych koncertoch v kluboch. Intimita a blízkosť fanúšika je pre nás sviatkom a už teraz sa jej nevieme dočkať," uzatvára Yxo.