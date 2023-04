Skupina Hex vydáva nový album Kde je tu láska?

Bratislava 18. apríla (TASR) - Známa slovenská skupina Hex vydala nový, v poradí desiaty štúdiový album, ktorému dala názov Kde je tu láska? Novinka ponúka desať skladieb, sú nimi Motorový čln, Kde je tu láska?, Možno si pamätáš, Iná ako ostatné, Pomaranče z Kuby, Navždy mladí, Chlapec (Pre Ďuďa), Balená vetrom, Dni keď bolo dobre, desiatou je duet s Tamarou Kramar Mesto stratilo dych.



Album vznikal dva roky, primárnym autorom hudby a textov nových skladieb je Martin Fefe Žúži, ktorý predtým tvoril repertoár spoločne s Ďuďom. Prvýkrát v histórii skupiny sa stalo, že spoluautorom troch skladieb je i basgitarista Yxo Dohňanský a dvoch gitarista Laco Tvrdý. Medzi desiatimi skladbami sa na albume nachádza i pieseň s názvom Chlapec, ktorú hexáci venovali svojmu kamarátovi a bývalému členovi Ďuďovi. Okrem Petra Šarkana Nováka v nej spieva aj Ivan Tásler z IMT Smile.



Kľúčovými prvkami nového albumu sú pestrosť a hravosť. Obal navrhol výtvarný umelec Erik Šille, okrem Táslera spievajú na albume aj Emma Drobná, Laura Weng, Serenader's Sisters, Milan Cimfe, Katarína Žúžiová, Tamara Kramar a Vec. S aranžmánmi orchestra pomohol kapele Slávo Solovic, kontrabasom Martin Gašpar, klávesmi Jakub Tvrdík a Tom Lobb, trubkovým sólom Juraj Bartoš.



Je to prvý album, ktorý hexáci nahrali celý bez Petra Ďuďa Dudáka. "Robili sme celý život hudbu s Ďuďom, ja som robil aj texty a rešpektoval som jeho pozíciu, on bol študovaný hudobný skladateľ, mal talent a dlho sa venoval technológiám. On ma do nich aj uviedol, naučil ma robiť s počítačmi. A už keď ho nebolo, aj covid dôvodom, že ja som si doma urobil štúdio a začal som nahrávať. Potom sa mi zdalo, že to začína ísť, vyšli z toho nejaké pesničky. Predviedol som ich chlapcom, niečo sa im páčilo, niečo nie. Väčšina autorská je moja a toto je výsledok," povedal pre TASR Fefe Žúži.



"Tak ako farebný je obal, tak je hudobne aj textovo farebný album, pretože každá pesnička je trocha iná, každá vyžaruje niečo iné. Poviem za seba, že aj od iných interpretov mám rád také albumy, kde nie je všetko na jedno kopyto. Samozrejme keď Metalicca vydá nový album, tak asi by to malo byť rovnaké, lebo je to žánrová vec. Ale od kapiel popových a poprockových nášho typu mám to rád také všakovaké," hovorí pre TASR Yxo Dohňanský.



"Našťastie nie sme viazaní žiadnou zmluvou, že musíme napríklad za tri roky vydať tri albumy. My vydávame platne, keď sa niečo nazbiera, kapela by mala fungovať tak, že keď je niečo dobré, tak vydá album. U nás to funguje, za 30 rokov desať platní si myslím, že je akurát," doplnil Tybyke Szabados.











Klip Pomaranče z Kuby: