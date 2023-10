Skupina Hrdza vydala šiesty štúdiový album Čo mi je, to mi je

Bratislava 17. októbra (TASR) - Prešovská skupina Hrdza prichádza po piatich rokoch s novým, v poradí šiestym štúdiovým albumom Čo mi je, to mi je. Ten vychádza na CD a v digitálnej forme vo všetkých streamovacích službách, v decembri pribudne aj vinylová verzia. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Novinka prináša dvanásť, prevažne autorských piesní z dielne lídra kapely Slavomíra Gibartiho, ale aj zaujímavo upravené ľudové melódie. Sú nimi Horela ľipka, V zakliatej hore, Nie tvoja, Čo mi je, to mi je, Čo, hej, Ľalia, Jabĺčko, Dva stormy, Vretienko, Krčmáročka, Beťar ďivka a Ňebudzem dobri.



Práca na albume sa začala ešte v roku 2019. Väčšina piesní však bola skomponovaná a nahraná počas pandémie. To sa odrazilo aj na piesňach, personálnom zložení a celkovom zvuku albumu. Zaujímavosťou je, že väčšina skladieb vychádza na albume vo svojej pôvodnej demo podobe.



"Viac ako členovia kapely bola do albumu zapojená moja rodina, manželka Zuzka a naše tri dcéry. Najmä najmladšia, Lada, si pospevovala moje nápady a hneď bolo jasné, čo bude hitom," hovorí líder Slavomír Gibarti a pokračuje: "Keď prišla pandémia, presťahovali sme sa do jednoizbovej chalupy v horskej dedinke pri Prešove. Preto inšpirácia prichádzala práve od rodiny. Veľký vplyv na zrod niektorých piesní, ako aj konečnú podobu iných mal tiež náš priateľ Jaroslav Jaris Vaľko, ktorý nám točí klipy. Ako všetci v tej dobe, boli sme navzájom odizolovaní. Do štúdia som chodil iba sám, nahrával piesne na všemožných nástrojoch a iba občas jednotlivo zavolal iného člena kapely. Je to album, kde až v šiestich piesňach spievam sólo ja a tiež hrám na mnohých nástrojoch. Samozrejme, na albume vynikajú aj naše aktuálne speváčky Barbora Fecková, Lucia Gibarti a Martina Ťasková Kanošová."











