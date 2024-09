Skupina IMT Smile predstavuje novú pieseň Úsmev

Bratislava 13. septembra (TASR) - Skupina IMT Smile po viac než dvoch rokoch prichádza s novou piesňou Úsmev. Je prvým singlom z nového albumu a tiež pozvánkou na novú koncertnú šou skupiny a ich hostí s názvom Exoticana. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Pieseň a album Exoticana tak nadväzujú na odkaz albumu Exotica z roku 2004. Text piesne od Vlada Krausza opäť vznikol spôsobom ako originál skladby Úsmev a čaj, a je zložený s názvov piesní IMT Smile. Nový singel je výsledkom spolupráce skupiny a britského producenta Jona Moodyho. Jon, ktorý už so skupinou spolupracoval na albume Budeme to stále my, je momentálne členom úspešnej skupiny Franc Moody, ktorá je aktuálne na svojom turné v USA.



Exoticana je nielen názov nového albumu, ktorý vychádza 22. novembra, ale tiež úplne nová šou. Je to nový koncertný program, v ktorom sa stretáva svet tanca, hudby a ich esencia tak vytvára dušu tohto sveta plného lásky. Súčasťou tejto jedinečnej šou bude aj premiéra, ďalšej v poradí, už tretej spolupráce s Kalim. Ich spoločná skladba sa tak objaví nielen na novom albume, ale už aj v programe. Pozvanie do šou Exoticana prijal aj Ben Cristovao, všetkých roztancujú Laci Strike & SDA Crew.



Šou IMT Smile a hostia uvedie kapela 13. decembra v košickej Steel aréne a 19. decembra v bratislavskej Tipos aréne.