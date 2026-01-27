< sekcia Magazín
Skupina Inekafe začína slovenskú časť 30 rokov Grand finale CS tour
Keď Inekafe v roku 1995 vznikalo, len málokto by si vedel predstaviť, že o tridsať rokov neskôr bude kapela stále vypredávať koncerty.
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Legendárna slovenská kapela Inekafe má za sebou mimoriadne úspešnú českú časť výročného turné. Teraz sa pripravuje na stretnutie s domácim publikom, kde sú koncerty takmer vypredané. Slovenskú časť Inekafe 30 rokov Grand finále CS klub tour začína kapela 30. januára v Trenčíne, ďalšími mestami sú deň nato Banská Bystrica, 6. februára Košice a 7. februára Žilina. Špeciálny program odohrajú 26. februára v pražskom Akropolise. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
„Česko sme si prešli komplet celé až na Prahu, tú hráme ako poslednú vo februári so špeciálnym programom takým, aký bol v Bratislave. Všetky koncerty boli vypredané a publikum od Plzne až po Brno bolo skvelé. Sme radi, že sme v kultúre stále Made in Czechoslovakia,“ hodnotí líder kapely Vratko Rohoň a dodáva: „Ľudia výborne reagujú na náš playlist, ktorý je zložený z aj nikdy nehraných skladieb, ktoré boli singlami, a tiež zo starších vecí, kde si spomíname aj na naše začiatky. Super je, že si užívajú aj dve pomalšie klavírne pesničky - Pomôžte mi so mnou alebo najnovšiu Keď odchádza niekto.“
Keď Inekafe v roku 1995 vznikalo, len málokto by si vedel predstaviť, že o tridsať rokov neskôr bude kapela stále vypredávať koncerty. Výročná šnúra ponúka komplexný prierez tvorbou kapely, ktorá na turné vyráža v aktuálnej zostave Vratko Rohoň (spev, gitara), Tadeáš Laššák (gitara, vokály), Vlado Bis (basgitara, vokály) a Jozef Dodo Praženec (bicie, vokály). Ako hosť na klávesy sa v rockovej časti predstaví Martin Bukový. Turné ponúka špeciálny setlist, ktorý mapuje celú tvorbu kapely.
„Česko sme si prešli komplet celé až na Prahu, tú hráme ako poslednú vo februári so špeciálnym programom takým, aký bol v Bratislave. Všetky koncerty boli vypredané a publikum od Plzne až po Brno bolo skvelé. Sme radi, že sme v kultúre stále Made in Czechoslovakia,“ hodnotí líder kapely Vratko Rohoň a dodáva: „Ľudia výborne reagujú na náš playlist, ktorý je zložený z aj nikdy nehraných skladieb, ktoré boli singlami, a tiež zo starších vecí, kde si spomíname aj na naše začiatky. Super je, že si užívajú aj dve pomalšie klavírne pesničky - Pomôžte mi so mnou alebo najnovšiu Keď odchádza niekto.“
Keď Inekafe v roku 1995 vznikalo, len málokto by si vedel predstaviť, že o tridsať rokov neskôr bude kapela stále vypredávať koncerty. Výročná šnúra ponúka komplexný prierez tvorbou kapely, ktorá na turné vyráža v aktuálnej zostave Vratko Rohoň (spev, gitara), Tadeáš Laššák (gitara, vokály), Vlado Bis (basgitara, vokály) a Jozef Dodo Praženec (bicie, vokály). Ako hosť na klávesy sa v rockovej časti predstaví Martin Bukový. Turné ponúka špeciálny setlist, ktorý mapuje celú tvorbu kapely.