Skupina Inekafe začína slovenskú časť 30 rokov Grand finale CS tour

Inekafe. Foto: TERAZ.sk

Keď Inekafe v roku 1995 vznikalo, len málokto by si vedel predstaviť, že o tridsať rokov neskôr bude kapela stále vypredávať koncerty.

Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Legendárna slovenská kapela Inekafe má za sebou mimoriadne úspešnú českú časť výročného turné. Teraz sa pripravuje na stretnutie s domácim publikom, kde sú koncerty takmer vypredané. Slovenskú časť Inekafe 30 rokov Grand finále CS klub tour začína kapela 30. januára v Trenčíne, ďalšími mestami sú deň nato Banská Bystrica, 6. februára Košice a 7. februára Žilina. Špeciálny program odohrajú 26. februára v pražskom Akropolise. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.

„Česko sme si prešli komplet celé až na Prahu, tú hráme ako poslednú vo februári so špeciálnym programom takým, aký bol v Bratislave. Všetky koncerty boli vypredané a publikum od Plzne až po Brno bolo skvelé. Sme radi, že sme v kultúre stále Made in Czechoslovakia,“ hodnotí líder kapely Vratko Rohoň a dodáva: „Ľudia výborne reagujú na náš playlist, ktorý je zložený z aj nikdy nehraných skladieb, ktoré boli singlami, a tiež zo starších vecí, kde si spomíname aj na naše začiatky. Super je, že si užívajú aj dve pomalšie klavírne pesničky - Pomôžte mi so mnou alebo najnovšiu Keď odchádza niekto.“

Keď Inekafe v roku 1995 vznikalo, len málokto by si vedel predstaviť, že o tridsať rokov neskôr bude kapela stále vypredávať koncerty. Výročná šnúra ponúka komplexný prierez tvorbou kapely, ktorá na turné vyráža v aktuálnej zostave Vratko Rohoň (spev, gitara), Tadeáš Laššák (gitara, vokály), Vlado Bis (basgitara, vokály) a Jozef Dodo Praženec (bicie, vokály). Ako hosť na klávesy sa v rockovej časti predstaví Martin Bukový. Turné ponúka špeciálny setlist, ktorý mapuje celú tvorbu kapely.

