Skupina Iron Maiden priniesla nový singel The Writing On The Wall

Bratislava 17. júla (TASR) – Skupina Iron Maiden zverejnila nový singel. Skladba The Writing On The Wall je prvou novinkou metalovej legendy po šesťročnej pauze. V animovanom videu kapela navyše predstavuje najnovšiu inkarnáciu maskota Eddieho v 3D podobe. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Skladbu spoločne napísali gitarista Adrian Smith a spevák Bruce Dickinson, o produkciu sa postarali Steve Harris a Kevin Shirley, ktorý s Iron Maiden nahrával albumy The Final Frontier, The Book Of Souls, Dance Of Death, A Matter Of Life And Death alebo Brave New World. Koncept videa vytvoril Dickinson, realizácie sa následne ujali dvaja bývalí manažéri štúdia Pixar a dlhoroční fanúšikovia skupiny Mark Andrews a Andrew Gordon.



Obaja majú za sebou 50 rokov skúseností s animáciami, podieľali sa na filmoch ako Hľadá sa Nemo, Príšerky, s. r. o., či Ratatouille. Ich partnerom pri tvorbe klipu sa stalo londýnske animačné štúdio BlinkInk, ktoré je známe kampaňami pre Adidas a Coca-Colu.





The Writing On The Wall klip: