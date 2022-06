Skupina Kiss My Ex! predstavuje novú skladbu Dance With Me

Bratislava 24. júna (TASR) - Slovenská skupina Kiss My Ex! prichádza s novou letnou tanečnou skladbou Dance With Me. Je inšpirovaná dnes moderným retro štýlom a využíva samplovanie hitov zo 70. a 80. rokov. Napísali a nahrali ju členovia formácie Ladislav Lezlee Znám a Peter Klema. Na dosiahnutie výsledného hutného zvuku sa opäť spojili s dvojnásobným držiteľom Grammy Andrésom Mayom z Argentíny, ktorý spracoval finálny "master" skladby. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



"Inšpirovali sme sa v štýle french house, ktorý najviac prekvital na prelome tisícročí. Najprv sme chceli spraviť niečo oveľa originálnejšie a vytvorili sme našu prvú verziu skladby Dance With Me, ktorú sme postupne pomocou samplovania preskladali do úplne inej podoby," povedal o novej skladbe Lezlee Znám.



"Disko minulých dekád má obrovskú energiu. Chceli sme urobiť pesničku, ktorá ľudí počas letných večerov naladí na to, aby nič neriešili, zabávali sa a boli šťastní, hoci aj sami so sebou. Skladbu, ktorá by ľuďom niečo pripomínala, ako keby ju už poznali zo starých dobrých čias, ale zároveň by vytvárala emócie, ktoré budú neskôr príjemnou nostalgickou spomienkou na toto horúce leto," doplnil jeho kolega Klema.



"Myslím si, že sa v texte nájde aj veľa mladých žien. Ak sa chceme uvoľniť a zabaviť, potrebujeme sa cítiť pohodlne a vyzerať samy pred sebou dobre. Ak sa chceme naozaj dobre zabávať, netreba tlačiť na pílu, stačí len nechať to prirodzene plynúť a užívať si. A vtedy si môžeme dokonale užiť každý moment ako 'Kings and Queens', presne tak, ako o tom spievame v refréne," povedala o novej skladbe speváčka Iveta Popa Karičková.



Videoklip Dance With Me produkovali Kiss My Ex! opäť sami. Hlavnú kameru a dronové zábery zverili Petrovi Bertymu Fottovi a ďalšie akčné zábery kamerou zachytil Adam Znám.



"Vizuálnu podobu pesničky sme sa snažili urobiť čo najautentickejšie a zachytiť prvé emócie pri počúvaní skladby. Aby to bolo naozajstné a úprimné, tak sme našim hercom a tanečníkom pustili Dance With Me v premiére priamo až pri prvej ostrej. Výsledok je v klipe dobre viditeľný," povedal o nakrúcaní nového klipu Klema.











