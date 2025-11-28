Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. november 2025
Skupina Le Payaco uvádza nový singel Vianočná

Le Payaco Foto: Viktor Cicko

Skladba Vianočná nesie typický rukopis Le Payaco, doplnený o silnú gitarovú melódiu a sviatočný zvuk, ktorý dokáže navodiť tú pravú vianočnú náladu už pri prvých taktoch.

Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Skupina Le Payaco uvádza nový singel Vianočná. Novinka zrkadlí jeden z najkrajších momentov Vianoc - prechádzku zasneženou ulicou, počas ktorej každý krok vytvára svoju stopu, a kde sa stretávajú známe tváre, úsmevy a prajná nálada. TASR o tom informoval PR manažér Marek Kučera.

Chceli sme vytvoriť pieseň, ktorá v ľuďoch rozvonia Vianoce bez zbytočného pátosu. Takú, ktorá pripomenie obyčajné, ale krásne chvíle, keď sneží, spomaľujeme a stretávame ľudí, ktorí sú nám blízki,“ hovorí autor hudby a textu Juraj Vitéz.

Skladba Vianočná nesie typický rukopis Le Payaco, doplnený o silnú gitarovú melódiu a sviatočný zvuk, ktorý dokáže navodiť tú pravú vianočnú náladu už pri prvých taktoch.

Hudobne sme stavili na jednoduchú, ale silnú a nosnú gitarovú melódiu, ktorá sa nesie naprieč celou skladbou. Chceli sme, aby práve gitara vytvárala ten jemný, zimný pocit a zároveň dala piesni charakter, ktorý je pre Le Payaco typický,“ dopĺňa spoluautor hudby Jerguš Oravec.

Autorom videoklipu k prvej vianočnej piesni z dielne Le Payaco je Jerguš Oravec. Skladba Vianočná je tak spolu so singlom Sladké sľuby už druhou ochutnávkou z pripravovaného albumu, ktorý kapela plánuje vydať v priebehu budúceho roka.
