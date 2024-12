Skupina Lucie chystá výročné turné, fanúšikom posiela vianočnú koledu

Bratislava 20. decembra (TASR) - Skupina Lucie vstupuje do ďalšej hudobnej etapy, po odchode Davida Kollera predstavila nového speváka Viktora Dyka. Jubilejných 40 rokov na scéne oslávi legendárna kapela na turné s názvom Lucie 40. narodeniny a darčekom v podobe nového albumu Radosť. Ešte predtým si však pre fanúšikov pripravila prekvapenie v podobe vianočnej koledy. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Skupina Lucie nedávno predstavila novú zostavu. K trojici Michal Dvořák, Robert Kodym a P.B.CH. pribudol spevák Viktor Dyk.



"Som rád, že voľba padla práve na Viktora, ktorého poznám od začiatkov skupiny Dorota B.B. S Robertom sme hlboko obdivovali Viktorov spev, energiu a nadšenie. Odvtedy sme dobrí priatelia. Stretávali sme sa príležitostne a vždy sme našli spoločnú reč, ktorá skončila v hudbe, pretože sme vyrastali na rovnakých kapelách. Viktor je pre mňa dôkazom, že čas v podstate neexistuje, pretože stačilo pár okamihov a pokračovali sme tam, kde sme skončili, v spoločnom projekte. Po prvých skúškach s kapelou sa Viktor aktívne zapojil nielen ako spevák, ale aj ako výborný gitarista a klávesák. Viktor je jednoducho skvelý muzikant," konštatuje P.B.CH.



"Na jeseň roku 1994 sme vydali album Černý kočky mokrý žáby a v tom istom čase vyšiel v tom istom vydavateľstve album Dorota B.B. Santa Puelo. Odvtedy sa s Viktorom dobre poznáme a naše hudobné osudy sa neustále prelínajú," vysvetľuje Robert Kodym.



Lucie v novom zložení intenzívne pracuje na novom albume s kódovým názvom R.A.D.O.S.T. "Nové skladby chceme vydávať priebežne počas nasledujúceho roku tak, aby sme mali pred turné kompletný darček k našim narodeninám," dodáva Kodym.



Na jeseň 2025 oslávi Lucie 40. výročie sériou koncertov v Česku a na Slovensku. Narodeninové turné odštartuje koncertom v Plzni 11. septembra 2025, nasledovať budú koncerty v Ostrave, Brne, Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Koncertné turné vyvrcholí 9. decembra v pražskej O2 aréne.



Lucie už teraz potešila priaznivcov výpravnou vinylovou verziou multiplatinovej Best of z roku 2009 so všetkými megahitmi, ktoré vyšli 25. októbra v luxusnom boxe štyroch vinylov s knižným bukletom. Okrem toho si skupina pripravila prekvapenie v podobe vianočnej koledy Půjdem spolu do Betléma.