Skupina Metronomy sa vráti na Pohodu

Bratislava 18. novembra (TASR) - Na Pohodu 2020, ktorá bude v termíne od 9. do 11. júla, sa po dekáde vráti britská elektro-popová kapela Metronomy. V septembri tohto roka vydala album Metronomy Forever, ktorý mal veľmi dobrý ohlas u médií. TASR o tom informoval PR manažér Anton Repka.



Príbeh kapely Metronomy sa začal pred 20 rokmi v spálni Josepha Mounta. V roku 2005 sám nahral a vydal v náklade 500 kusov debut Pip Paine (Pay the Ł5000 You Owe). Následne sa k nemu pridal bratanec Oscar Cash a exspolužiak Gabriel Stebbing. Spoločne vydali album Night Out, na ktorý mali výborné ohlasy, pričom New Musical Express (NME) ho dal na piate miesto rebríčka najlepších albumov roku 2008. Pre kapelu bol však prelomovým až nasledujúci album The English Riviera, ktorý bol nominovaný na Mercury Prize 2011. Nahrávka bola druhou najlepšou za rok 2011 a treťou najlepšou podľa magazínov Uncut a Q. V januári 2014 zverejnili singel Love Letter, ktorý označil Zane Lowe za "Hottest Record in the World", video k piesni režíroval Michel Gondry. Krátko nato vydali album s rovnakým názvom, s ktorým sa prvýkrát dostali do TOP 10 predajnosti v Británii a vo Francúzsku. O dva roky vydali album Summer 08, ktorý podobne ako debut nahrával výlučne Joseph Mont. Najnovší album Metronomy Forever vydali 13. septembra a opäť si zaň vyslúžili chvály kritikov z renomovaných médií. Od svojej premiéry na Pohode vydali štyri úspešné albumy, boli headlinermi takých podujatí, ako Field Day, Green Man, End of the Road či Park Stage na Glastonbury.



Do line-upu pribudli v uplynulých dňoch ďalšie kapely. Na Pohode zahrá trip-hopová legenda Archive, math-rocková smršť Black Midi a výbornými recenziami chválená post-punková kapela Shame.



Kapela Archive počas štvrťstoročia existencie nahrala tucet albumov, ktoré oslovili rovnako milovníkov gitár, fanúšikov trip-hopu i elektroniky. Prehľad toho najlepšieho vydali v máji tohto roku na výberovke s názvom 25. S prierezom svojej tvorby doplneným o pôsobivé vizuály prídu v júli 2020 na Letisko Trenčín. V závere júna vydali Black Midi debut Schlagenheim, ktorý im priniesol nomináciu na Mercury Prize a veľmi dobré recenzie. Hneď ako Shame vydali debut Songs of Praise, spustili britské médiá preteky v chválospevoch na túto nahrávku. NME označili album za debut roka 2018 a dali mu najvyššie možné hodnotenie. Podľa portálu sú skupinou so skutočným zmyslom pre šoumenstvo, čo potvrdzujú na koncertných šou.



Na Pohodu 2020 sú zatiaľ potvrdení Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes, Metronomy, Archive, Black Midi, Shame, Hatari, Kokoroko, Wooze, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs a ďalší interpreti.