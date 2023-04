Skupina Mirai odštartuje v Bratislave slovenské turné

Bratislava 26. apríla (TASR) - Mirai, v súčasnosti jedna z najúspešnejších českých skupín, začína vo štvrtok 27. apríla koncertom v bratislavskom MMC prvé slovenské turné. Deň nato budú koncertovať v Trenčíne, 29. apríla v Košiciach, 5. mája v Nitre a 6. mája v Žiline.



"Očakávame, že sa trocha vrátime späť do začiatkov, že to bude intenzívne. Bude to osobnejšie, ten kontakt s každým človekom, ktorý do toho klubu príde. Tešíme sa, pretože teraz sme rozmaznaní z hál, toto bude také naspäť 'back to roots', dúfame, že časom budeme hrať na Slovensku aj niečo väčšie. V lete budeme hrať aj pár slovenských festivalov, tak sa to hádam bude slovenským fanúšikom páčiť," povedal pre TASR líder kapely Mirai Navrátil.



Kapela Mirai je na scéne od roku 2014, pochádza z Frýdku-Místku, jej lídrom, spevákom a gitaristom je Mirai Navrátil. Na svojom konte majú tri vydané albumy, v októbri 2017 vydali debutový Konnichiwa (Dobrý deň), v závere septembra 2019 druhý Arigató (Ďakujem), v novembri 2021 tretí album Maneki Neko. V ankete Český slávik boli za rok 2017 objavom roka, za rok 2021 v skupinách získali prvé miesto, za rok 2022 obsadili druhú pozíciu. Za rok 2021 získali cenu Anděl ako skupina roka, podobne aj za rok 2019, v roku 2017 boli objavom roka.