Mitoda predstavuje skladbu o pocitoch človeka väzneného očakávaniami

Bratislava 14. februára (TASR) - Mladá rocková kapela Mitoda z Trebišova predstavuje skladbu Galaxie, ktorá je o pocitoch človeka väzneného očakávaniami okolia. K novinke nakrútili hudobníci z východného Slovenska už aj videoklip. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Skupina Mitoda doteraz vydala tri skladby v angličtine. Teraz sa rozhodla zverejniť štvrtú, tentoraz so slovenským textom. Text aj hudbu k novinke Galaxie má na konte Dávid Toma s pomocou gitaristu Daniela Demka. Nahral, postrihal aj zmixoval ju rovnako ako predchádzajúce skladby bývalý učiteľ a priateľ kapely Ján Čverčko.



"Galaxie je skladba o pocitoch človeka väzneného očakávaniami ostatných okolo neho. Celý život sa ich snaží napĺňať a zároveň sa z tohto väzenia dostať von. Je inšpirovaná hlavne britskými alternatívnymi rockovými skupinami, ako Radiohead alebo Muse. Použité sú aj prvky progresívnych rockových skupín, ako Rush. V skladbe sme experimentovali s rôznymi zvukmi a snažili sme sa, aby bola jedinečná a originálna," vysvetľuje jej autor Toma.



K novinke Galaxie už vznikol aj videoklip, ktorý kapela zasadila do vesmírnej tematiky. Nechýbajú v ňom napínavé scény a mimozemšťania. Nakrúcali ho v Trebišove a bolo to náročné, keďže ho natáčali v noci a v zime. V klipe hrá celá skupina, každý má svoj vlastný príbeh, ktorý sa na konci spája.



Skupina Mitoda vznikla v roku 2018 a hrá v zložení basgitarista Ivo Micišin, gitarista Dávid Toma, bubeník Dominik Obrin a gitarista Daniel Demko. Neskôr sa k nim pridala speváčka Radka Olahová.





Klip Galaxie: