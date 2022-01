Skupina Nocadeň aj Štefan Štec využili aspoň leto na koncertovanie

Bratislava 13. januára (TASR) – Známa košická skupina Nocadeň vydala úspešný album Auróra, ktorý v októbri minulého roka vydali aj na vinylovej platni. Spevák ľudových piesní Štefan Štec zbieral úspechy s albumom Duje vitor, v lete nahral novú verziu piesne Za rána, za rosy zo slávneho muzikálu Na skle maľované.



Líder skupiny Nocadeň Rasťo Kopina sa k roku 2021 vrátil takto: „Hľadanie pozitív na minulom roku je opäť trocha zložitejšie. My sme celú energiu sústredili na leto, keď sa mohlo koncertovať. Okrem toho sme natočili dva videoklipy k skladbám z nášho ostatného albumu Auróra, konkrétne Žiletky a Labyrint. No a na záver roka sme tento úspešný album, za ktorý sme získali cenu Anděl, vydali aj na LP platni. Je to náš vôbec prvý vinyl, takže z toho máme veľkú radosť.“ Zároveň dodal: „Keďže v roku 2022 oslavujeme 25. výročie založenia skupiny Nocadeň, niečo by sa patrilo urobiť, ale my sme zatiaľ veľmi zdržanliví.“



„Myslím, že rok 2021 nebol zlý. Prežili sme ho v zdraví, zažil som v lete niekoľko krásnych koncertov, vydal som niekoľko nových skladieb, či už v mojej 'réžii' alebo to boli spolupráce, ako napríklad s Janou Kirschner na skladbe Láska neumiera, ktorá sa stala jednou z najhranejším pesničiek v rádiách. Takisto sme s rodinkou cestovali v rámci možností a prežili pekné rodinné chvíle. Viem si predstaviť, že by sa koncerty nekončili letom a mohli by sme hrať aj vianočné akcie, ktoré sme už druhý rok nehrali. Bohužiaľ, to nie je v našich silách,“ uviedol pre TASR spevák Štefan Štec.



K plánom na tento rok doplnil: „Táto doba nepraje plánovaniu, takže sa skôr snažíme improvizovať. Určite tomu bude tak aj začiatkom tohto roka. Verím však, že kultúra na Slovensku dostane zelenú v rámci opatrení a nebude diskriminovaná od iných odvetví, ktoré v rôznych režimoch fungujú. Mnohé opatrenia, ktoré zabraňujú aspoň v čiastočnom fungovaní kultúry, nie sú logické, hlavne v porovnaní s inými odvetviami. Verím, že rok 2022 prinesie zmenu, pretože fungovanie kultúry nie je dôležité len pre umelcov, ale vôbec pre celú spoločnosť.“