Skupina Nocadeň prichádza s novým singlom Labyrint

Bratislava 28. septembra (TASR) – Košická kapela Nocadeň predstavuje v poradí siedmy singel s názvom Labyrint z ich úspešného albumu Auróra, ktorý vydali v októbri 2019. Bratia Rasťo a Robo Kopinovci k nemu natočili čierno-biely videoklip, na ktorom spolupracovali s talentovaným režisérom Lacom Rychtárikom. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Text piesne Labyrint napísal tradične líder skupiny Rasťo Kopina, hudbu zložil spoločne s bratom Robom Kopinom. "Paradoxne, aj keď ide o posledný singel z albumu Auróra, táto skladba vznikla a bola nahratá na platňu ako úplne prvá, ešte v čase, kedy sme chystali výberový album Introspekcia. Nechali sme ju teda trocha odstáť a neskôr sa k nej vrátili. Následne sme jej prekopali aranžmán a trocha sme ju aj skrátili, keďže jej pôvodná verzia trvala niečo cez sedem minút," povedal spevák o vzniku piesne.



Námet tretieho čierno-bieleho videoklipu z dielne Nocadeň vznikol v hlave Rasťa Kopinu a na spoluprácu oslovil režiséra Laca Rychtárika, s ktorým kapela spolupracovala v minulosti na viacerých vizuáloch, okrem iného aj na klipe k hitu Havran. Na natáčanie si Košičania zvolili nádherné prostredie Rudníckych jazier pri obci Rudník. Nenechali sa však zlákať ich priezračnou tyrkysovou vodou, ale držali sa zvolenej čierno-bielej stratégie.



"My sme boli odjakživa fanúšikmi noir filmov a čierno-bielych televízorov. Pri klipe k skladbe Svitanie sme konečne priznali farbu a urobili tento čiernobiely coming out. Keď sme sa s režisérom klipu Lacom Rychtárikom bavili o tom, že by sme v tom chceli pokračovať, bol z toho rovnako nadšený ako my," dodáva Rasťo Kopina.



Na jeseň si skupina Nocadeň pripravila okrem spomínaného videoklipu k piesni Labyrint aj vydanie úspešného albumu Auróra na vinylovej platni. Prvé LP kapely vychádza v limitovanej edícii 29. októbra vo vydavateľstve Warner Music.



