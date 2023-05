Skupina Nocadeň pripravila pre fanúšikov oslavu 25 rokov na scéne

Bratislava 28. mája (TASR) – Známa košická skupina Nocadeň oslavuje 25 rokov účinkovania na slovenskej hudobnej scéne. Oslavu jubilea naplánovali bratia Kopinovci a spol. tým najlepším spôsobom, koncertom s názvom 25 rokov Nocadeň v sobotu večer (27. 5.) v bratislavskom STARS auditóriu.



Koncertnú oslavu začala skupina hitom Letíš padáš z druhého albumu Katarzia a Chvíľu z debutového albumu Slová už nevravia nič, ďalšími boli Možno, V nás, Nestrieľajte do labutí, Buď hviezda, Umriem pri tvojich nohách, ktorú venovali náhle zosnulému hercovi a hudobníkovi Danovi Heribanovi, Papierové kone, Domino, Architekti šťastia, Svitanie, Voľným pádom, Havran, Tvoj mono hlas, Slová už nevravia nič, Steny a Čítaš mi z pier, ktorú uviedli ako duet s hosťujúcou speváčkou Linou Mayer. Zaplnené hľadisko si vytlieskalo dva prídavky v podobe piesní Skúsme a Pod lampou. Výberom pesničiek takto pokryli prakticky celé 25-ročné pôsobenie kapely. Výborná atmosféra počas celého koncertu, prispeli k nej výborní fanúšikovia aj príjemné prostredie auditória.



Bono Vox a skupina U2 môžu zato, že na scéne sledujeme Nocadeň už 25. rokov. Totiž po návrate z londýnskeho koncertu U2 sa bratia Rasťo a Robo Kopinovci rozhodli založiť vlastnú skupinu. Na prvej skúške sa zišli vo štvorici 25. decembra 1997. Tá sa ale začala netradične.



"Ešte predtým, ako sme si dali prvú skúšku na Štefana, spravili sme takú vec, že sme sa odfotili, aby sme videli, ako vyzeráme, či môžeme byť funkčná kapela. Vtedy sme prišli nato, že aj také tie výškové rozdiely sa dajú veľmi jednoducho riešiť. Nášmu bas gitaristovi Borisovi sme podložili tehlu a tým pádom bol problém vyriešený. Takže už nám nič nebránilo v tom, aby sme začali hrať," hovorí pre TASR Rasťo Kopina.



"Na január sme si prichystali klubové turné, ktoré bolo vypredané a ukázalo nám, že je tu dopyt po nás a bolo by fajn urobiť pre fanúšikov túto oslavu. Síce s miernym omeškaním, ale pojali sme to veľkolepejšie, z klubov to bol skok na väčšie pódium. Tých 25 rokov bolo ako na hojdačke, my sme boli trocha rozmaznaní tým, že náš začiatok kariéry bol rýchly a dynamický. Veľa vecí sa nám darilo, ani sme nevedeli ako, niektoré sme brali trocha ako samozrejmosť. Keď prišla potom prvá kríza, tak nás to dostalo do situácie, že sme si niektoré veci začali ešte viac vážiť. Už sme si v podstate zvykli na tie vzostupy a pády. Z hľadiska histórie kapely myslím si je asi nemožné, držať sa 25 rokov len na vrchole. Už na začiatku sme si povedali, že chceme veľkú mieru umeleckej slobody a tú máme," dodal Rasťo Kopina.



Bratia Rasťo a Robo Kopinovci založili skupinu v decembri 1997. V marci 2000 vydali prvý album Nocadeň. Hitom z neho sa stala skladba Steny. V septembri 2001 vydali druhý album Slová už nevravia nič a v septembri 2003 tretí album Katarzia s hitmi Kým nás smrť nerozdelí a Letíš, padáš. Na svojom konte majú sedem štúdiových albumov, siedmy Auróra vyšiel 11. októba 2019. Ten im vyniesol ocenenie v podobe sošky Anděla Českej akadémie populárnej hudby v kategórii Slovenský album roka za rok 2019. Aurora vyšla v decembri 2021 aj na vinylovej LP platni. Na vinyle vyšli aj albumy Nestrieľajte do labutí a Pozemskí astronauti.