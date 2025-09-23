< sekcia Magazín
Skupina Nocadeň sa chystá na turné Pozemskí astronauti tour 2025
Bratislava 23. septembra (TASR) - Skupina Nocadeň sa chystá na jesenné klubové turné Pozemskí astronauti tour 2025. Turné, ktoré bude oslavou desiateho výročia vydania rovnomenného albumu, štartuje už 4. októbra v Košiciach. Ďalšími mestami budú Žilina (10. 10.), Nové Mesto nad Váhom (17. 10.) a deň nato Bratislava. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Album Pozemskí astronauti vyšiel v roku 2015. Hity Havran, V nás či Papierové kone ukázali svoju nadčasovosť a dodnes patria k stabilným skladbám na koncertoch kapely. Štvorica hudobníkov dnes s istotou tvrdí, že by na albume nezmenila vôbec nič.
„Aj po desiatich rokoch znie sviežo, baví ma to hrať aj počúvať. Nemenil by som na ňom nič,“ hodnotí bubeník Peter Gufrovič a basgitarista Boris Mihálik to cíti rovnako: „Album bol špičkový a doposiaľ je.“ Pre Róberta Kopinu je dôležité, ako na pesničky reagujú fanúšikovia: „Najviac ma zahreje, keď si ľudia spievajú tie piesne s nami.“
Po intímnom albume Ikony boli Pozemskí astronauti posunom k novému zvuku. „Na tomto albume sme sa odviazali. Po aranžérskej aj po kompozičnej stránke. Ukázalo sa, že spojenie elektroniky a gitarovej hudby nám svedčí, veľké melódie nám svedčia, takže sme napísali asi najväčšie skladby v našej histórii,“ hovorí Rasťo Kopina.
Album, ktorý skupinu znova vrátil na vrchol, vznikal paradoxne v tom najťažšom období, akým si kapela kedy prešla.
„V istom momente sme sa rozpadli a zostal som v štúdiu sám. Album som dokončil s naším producentom Vladom Gnepom a chlapci ho počuli, až keď bol hotový,“ spomína Rasťo.
