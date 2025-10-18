< sekcia Magazín
Skupina Oceán oslavuje 40 rokov od založenia
Jubilejná kompilácia je prvým výberom Oceánu s piesňovým záberom až do súčasnosti.
Autor TASR
Bratislava 18. októbra (TASR) - Kultová česká skupina Oceán tento rok oslavuje 40 rokov svojej existencie. V súvislosti s výročím vychádza kompilačný best of album Nic blíž, nic dál (1985 - 2025) s niekoľkými bonusmi, vrátane jednej nikdy nevydanej piesne. Oceán odohrá niekoľko výnimočných koncertov spojených s jeho krstom. Po Novom roku potom plánuje vyjsť na turné po Čechách a Slovensku. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Jubilejná kompilácia je prvým výberom Oceánu s piesňovým záberom až do súčasnosti. Od legendárnych nahrávok z českobudějovického rozhlasového štúdia cez vrcholnú hitovú éru do roku 1993 až po aktuálne songy, čo je dôkaz trvalej kvality aj atraktivity.
„Každá piesňová kompilácia je z podstaty nekompletná, ale mám pocit, že to najdôležitejšie z fenoménu Oceánu je tu zachytené. Spomínanie na slávnu minulosť s Petrom Mukom aj počúvanie zaujímavých nových nahrávok zostavy s Jitkou Charvátovou je pripomienkou štyroch dekád existencie kapely. A tiež potešiteľného faktu, že obdivuhodná hudobná cesta Oceánu sa nikdy neskončila. Som rád, že som mohol byť pri tom vtedy aj teraz,“ komentuje vydanie dramaturg albumu Karel Deniš.
Album zachytáva Oceán 14-krát pri mikrofóne s Petrom Mukom, päťkrát s Jitkou Charvátovou, vrátane dvoch tohtoročných bonusov: novej podoby nikdy nevydanej piesne Dej a oceánskej klasiky, balady Vyznání, na vinyle v odlišnej verzii ako na CD.
„Sme vďační, že všetky nahrávky aj po rokoch fungujú a že fungujeme aj my po 40 rokoch. Tešíme sa, že ľudia chodia na naše pesničky a nás stále baví ich hrať,“ hovorí kapelník Oceánu Petr Kučera.
Koncert spojený s krstom platne sa na Slovensku uskutoční v Modre 29. novembra, kde sa Nemecký evanjelický kostol premení na pódium pre mimoriadny hudobný zážitok. Oceán vystúpi v súčasnej zostave - Jitka Charvátová, Petr Kučera, Ján Vozáry a Petr Hons, ktorá predstaví svoje najväčšie hity v aranžmánoch špeciálne prispôsobených pre úžasnú akustiku kostola.
Skupina Oceán v zostave Petr Muk, Petr Kučera, Dušan Vozáry a Ján Vozáry sa aj napriek nie dlhému pôsobeniu na hudobnej scéne stala nielen hudobným, ale aj kultúrnym fenoménom. Vznikla v roku 1985 a počas doby svojho pôsobenia vydala tri štúdiové albumy - Dávná zem, Pyramida snů a 2 . Po svojom obnovení v roku 2011 natočila ďalšie dva albumy Ve Smíru a Femme Fatale.
Jubilejná kompilácia je prvým výberom Oceánu s piesňovým záberom až do súčasnosti. Od legendárnych nahrávok z českobudějovického rozhlasového štúdia cez vrcholnú hitovú éru do roku 1993 až po aktuálne songy, čo je dôkaz trvalej kvality aj atraktivity.
„Každá piesňová kompilácia je z podstaty nekompletná, ale mám pocit, že to najdôležitejšie z fenoménu Oceánu je tu zachytené. Spomínanie na slávnu minulosť s Petrom Mukom aj počúvanie zaujímavých nových nahrávok zostavy s Jitkou Charvátovou je pripomienkou štyroch dekád existencie kapely. A tiež potešiteľného faktu, že obdivuhodná hudobná cesta Oceánu sa nikdy neskončila. Som rád, že som mohol byť pri tom vtedy aj teraz,“ komentuje vydanie dramaturg albumu Karel Deniš.
Album zachytáva Oceán 14-krát pri mikrofóne s Petrom Mukom, päťkrát s Jitkou Charvátovou, vrátane dvoch tohtoročných bonusov: novej podoby nikdy nevydanej piesne Dej a oceánskej klasiky, balady Vyznání, na vinyle v odlišnej verzii ako na CD.
„Sme vďační, že všetky nahrávky aj po rokoch fungujú a že fungujeme aj my po 40 rokoch. Tešíme sa, že ľudia chodia na naše pesničky a nás stále baví ich hrať,“ hovorí kapelník Oceánu Petr Kučera.
Koncert spojený s krstom platne sa na Slovensku uskutoční v Modre 29. novembra, kde sa Nemecký evanjelický kostol premení na pódium pre mimoriadny hudobný zážitok. Oceán vystúpi v súčasnej zostave - Jitka Charvátová, Petr Kučera, Ján Vozáry a Petr Hons, ktorá predstaví svoje najväčšie hity v aranžmánoch špeciálne prispôsobených pre úžasnú akustiku kostola.
Skupina Oceán v zostave Petr Muk, Petr Kučera, Dušan Vozáry a Ján Vozáry sa aj napriek nie dlhému pôsobeniu na hudobnej scéne stala nielen hudobným, ale aj kultúrnym fenoménom. Vznikla v roku 1985 a počas doby svojho pôsobenia vydala tri štúdiové albumy - Dávná zem, Pyramida snů a 2 . Po svojom obnovení v roku 2011 natočila ďalšie dva albumy Ve Smíru a Femme Fatale.