Skupina Para oslávila svoju tridsiatku s hosťami i fanúšikmi vo veľkom
Para víta publikum, basgitarista a spevák Matúš Vallo si spomína na ich začiatky v Dúbravke, v jednej kuchyni, kde si povedali, že budú raz hrať, a aj sa to splnilo 15. novembra 1995.
Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - Sobota (29. 11.) večer, dobrá nálada, hostia, 30. narodeniny, vypredaná Peugeot aréna Bratislava - takto vyzeral koncert skupiny Para, ktorá si zahrala pre svojich a vo svojom meste. Spustil sa retrospektívnymi zábermi so spomienkami členov kapely na ich začiatky a pesničkami Na ceste, Čas a Prezident, ktoré naladili celú sálu už od úvodu.
Para víta publikum, basgitarista a spevák Matúš Vallo si spomína na ich začiatky v Dúbravke, v jednej kuchyni, kde si povedali, že budú raz hrať, a aj sa to splnilo 15. novembra 1995. Na pódium zároveň prichádza prvý hosť, aktuálne žijúci v zahraničí, spoluzakladateľ kapely Matej Starkov. Nasledujú akustické skladby a k Jeden deň v Kyjive sa pridáva Moyzesovo kvarteto.
Oslava pokračuje, fanúšikovia sa tešia - prichádza s balónikmi gratulovať bosá Jana Kirschner, ktorá odpáli Veci čo si pamätám a Našou krajinou. Rómske rytmy prináša ďalší hosť Vladimir Sendrei s E daj nasvali a k hitu Vilma, ktorý publikum spievalo takmer samo, sa pripája aj bývalý člen Pary Juraj „Medveď“ Marikovič.
Nasledujú klasiky Keď ťa stretnem, spieva ju s Laskym publikum, a k Linde sa okrem Moyzesovho kvarteta pripája aj spevák skupiny Billy Barman Juraj Podmanický. Lasky sa presúva dole medzi fanúšičky, kde si s nimi aj zatancuje. Dobrá nálada sa nekončí ani pri Ako najlepšie viem a Abstinentovi so skupinou AMO, po ktorom si ľudia vytlieskajú návrat kapely.
Tá sa vracia spolu s Detským speváckym zborom ZŠ Za kasárňou pod vedením Tatiany Sedmákovej a spoločne spievajú nový singel Pary Prepojení. Pri piesni To okolo nás sa vrátila Jana Kirschner. Na úplný záver, ktorý si publikum opäť vytlieskalo, patria dva prídavky - energická Brutálna zostava, pri ktorej už celá sála stojí, a Prví poslední, ktorá publikum prenáša do clivej nálady, že koncert sa končí, no kapela sa určite vráti.
